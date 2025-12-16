Sevgili Terazi, bugünün enerjisi aşkta yeni başlangıçları barındırıyor. Güneş'in, Satürn'le kurduğu kare açı, duygusal ilişkilerde daha sağlam ve kalıcı bir yapıya ihtiyaç duyduğunu hissettiriyor. Bu durum, belki de hayatında yeni bir dönemin başlamasına işaret ediyor.

Peki, sevgilinle veya eşinle birlikte yeni bir başlangıca ne dersin? Belki de aşk hayatına heyecan katacak yeni bir maceraya atılmak, birbirinizi daha iyi tanımanızı sağlar. Bu, belki bir seyahat olabilir, belki birlikte yeni bir hobiye başlama ya da belki de birlikte bir proje üzerinde çalışma olabilir. Kim bilir, belki de bu yeni deneyimler, partnerini daha iyi anlamanı ve ona dair daha sağlam kararlar vermeni sağlar.

Daha da önemlisi, bu deneyimler, partnerinin gelecekte hayatında olmasını isteyip istemediğin konusunda sana net bir yanıt verebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…