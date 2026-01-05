Sevgili Terazi, bugün Mars, Yengeç burcuna adım atıyor. Bu, senin için kariyerinde yeni bir sayfa anlamına gelebilir. Bu süreçte, omuzlarına daha fazla sorumluluk yüklenmiş gibi hissedebilirsin. Ancak unutma, her zorluğun ardından bir fırsat doğar. Bu yeni görevler ve sorumluluklar, iş hayatında parıldamanı ve daha görünür olmanı sağlayabilir. Bugün, ciddiyet ve duyarlılık senin en iyi dostların olacak. İş hayatında başarıya giden yol, bu iki özelliği bir arada kullanmayı bilmekte saklı.

Bir yandan da, iş ve özel hayatın arasındaki dengeyi kurmanın önemi daha belirgin hale geliyor. Herkesi memnun etmeye çalışmak yerine, kendi sınırlarını belirlemeyi ve korumayı öğrenmelisin. Bu, hem kendine olan saygını artırır, hem de üzerindeki yükü hafifletir. Kendi ihtiyaçlarına önem vermek, başkalarına daha iyi hizmet etmenin anahtarıdır. Bu dönemde, kendi ihtiyaçların ve hedeflerin için biraz daha zaman ayırman, seni daha da güçlü kılacaktır. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…