İzmir’de Mahkemeden Emsal Nitelikte Karar: Boşanma Davasında İşsiz Erkeğe Nafaka Bağlandı

S.B.’nin avukatlarından A. İslam Gezer, karara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Tedbir nafakası, sosyal ve ekonomik açıdan zayıf olan tarafı desteklemek amacıyla öngörülmüş bir tedbirdir. Bu nafakaya hükmedilirken kusur aranmaz; esas alınan tarafların ekonomik durumudur. Kadın ve erkek kanun önünde eşit haklara sahiptir. Erkeğin sosyal ve ekonomik açıdan zayıf olması halinde de tedbir nafakasına erkek lehine hükmedilmesi mümkündür. Bu davada da müvekkilimin işsiz olduğu ve desteklenmesi gerektiği açıkça ortaya konmuştur.”

S.B.’nin avukatlarından Elif Büşra Berber ise kararın toplumsal algı açısından önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Boşanma sürecindeki nafakanın yalnızca kadın ve çocuklar lehine verildiği yönündeki yerleşik algı gerçeği yansıtmamaktadır. Koşulların oluşması halinde bu tedbir nafakası, dava sonrasında erkek lehine yoksulluk nafakasına da dönüşebilir. Mahkeme, Medeni Kanun hükümlerini ve kadın–erkek eşitliği ilkesini dikkate alarak yerinde bir karar vermiştir. Bu karar, toplumda yerleşmiş kalıplaşmış düşünceleri yıkmakla birlikte, nafaka kurumunun amacına da uygun bir uygulama olmuştur.”