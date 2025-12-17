onedio
İzmir’de Mahkemeden Emsal Nitelikte Karar: Boşanma Davasında İşsiz Erkeğe Nafaka Bağlandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.12.2025 - 13:48

İzmir’de görülen bir boşanma davasında mahkeme, emsal niteliğinde bir karara imza attı. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan davada, işsiz olan koca lehine aylık 5 bin lira tedbir nafakasına hükmedildi. Kararı değerlendiren S.B.’nin avukatı Elif Büşra Berber, “Mahkemenin bu kararı, toplumda yerleşmiş kalıplaşmış algıları yıktı” ifadelerini kullandı.

İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan S.B. ile Ş.B., iki yıllık evliliklerinin ardından şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye başvurdu.

Tire 2’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, aile mahkemesi sıfatıyla görülen boşanma davasında taraflar anlaşmalı boşanma konusunda uzlaşma sağlayamadı ve karşılıklı nafaka talebinde bulundu.

Boşanma davasının 20 Kasım’da görülen ikinci duruşmasına taraflar ve avukatları katıldı. Duruşmada söz alan S.B.’nin avukatı A. İslam Gezer, müvekkilinin işten çıkarıldığını ve işsiz kaldığını belirterek, ekonomik açıdan desteklenmesi gerektiğini ifade etti ve tedbir nafakası talep etti.

Ş.B.’nin avukatı ise bu talebin reddini istedi.

Tarafları dinleyen mahkeme, sosyal ve ekonomik durum araştırmasını dikkate alarak, pastane işlettiği tespit edilen Ş.B.’nin, dava tarihinden itibaren S.B.’ye aylık 5 bin lira tedbir nafakası ödemesine ve bu ödemenin yargılama kesinleşene kadar devam etmesine karar verdi.

5 bin liralık nafaka sonrasında S.B.’nin avukatları kararı değerlendirdi.

S.B.’nin avukatlarından A. İslam Gezer, karara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

Tedbir nafakası, sosyal ve ekonomik açıdan zayıf olan tarafı desteklemek amacıyla öngörülmüş bir tedbirdir. Bu nafakaya hükmedilirken kusur aranmaz; esas alınan tarafların ekonomik durumudur. Kadın ve erkek kanun önünde eşit haklara sahiptir. Erkeğin sosyal ve ekonomik açıdan zayıf olması halinde de tedbir nafakasına erkek lehine hükmedilmesi mümkündür. Bu davada da müvekkilimin işsiz olduğu ve desteklenmesi gerektiği açıkça ortaya konmuştur.”

S.B.’nin avukatlarından Elif Büşra Berber ise kararın toplumsal algı açısından önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

Boşanma sürecindeki nafakanın yalnızca kadın ve çocuklar lehine verildiği yönündeki yerleşik algı gerçeği yansıtmamaktadır. Koşulların oluşması halinde bu tedbir nafakası, dava sonrasında erkek lehine yoksulluk nafakasına da dönüşebilir. Mahkeme, Medeni Kanun hükümlerini ve kadın–erkek eşitliği ilkesini dikkate alarak yerinde bir karar vermiştir. Bu karar, toplumda yerleşmiş kalıplaşmış düşünceleri yıkmakla birlikte, nafaka kurumunun amacına da uygun bir uygulama olmuştur.

