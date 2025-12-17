İzmir’de Mahkemeden Emsal Nitelikte Karar: Boşanma Davasında İşsiz Erkeğe Nafaka Bağlandı
İzmir’de görülen bir boşanma davasında mahkeme, emsal niteliğinde bir karara imza attı. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan davada, işsiz olan koca lehine aylık 5 bin lira tedbir nafakasına hükmedildi. Kararı değerlendiren S.B.’nin avukatı Elif Büşra Berber, “Mahkemenin bu kararı, toplumda yerleşmiş kalıplaşmış algıları yıktı” ifadelerini kullandı.
İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan S.B. ile Ş.B., iki yıllık evliliklerinin ardından şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye başvurdu.
5 bin liralık nafaka sonrasında S.B.’nin avukatları kararı değerlendirdi.
