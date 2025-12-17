2028’de Milletvekili Olacak mı? Kenan İmirzalıoğlu “AKP’den Milletvekili Adayı Olacak” İddiasına Cevap Verdi

Bir dönem ekranların tanınan isimlerinden olan ve şu an yaşamını Amerika Birleşik Devletleri’nde sürdüren Tolga Karel’in sosyal medya üzerinden paylaştığı iddialar sonrası sessizliğini bozan İmirzalıoğlu, aktif siyasetin içinde yer almayı düşünmediğini ifade etti. Yakın çevresine ve kendisine bu durumu soranlara net bir mesaj veren tecrübeli oyuncu, önceliğinin ve asıl işinin oyunculuk olduğunu vurguladı.

Tartışmaların odağındaki isim olan Tolga Karel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İmirzalıoğlu’nu uzun yıllardır tanıdığını belirterek, ünlü aktörün akademik yetkinliğine dikkat çekmiş ve 2028 seçimlerinde siyaset sahnesine çıkacağını ileri sürmüştü. Karel’in bu iddiaları kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelse de gerçeğin yansıtılan tablodan farklı olduğu ortaya çıktı.

Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın ulaştığı bilgilere göre, Kenan İmirzalıoğlu herhangi bir siyasi partiden aday olma planı taşımıyor.

İmirzalıoğlu, konuyla ilgili merak edilen sorulara verdiği cevapta, siyasetten uzak durmayı bilinçli bir tercih olarak gördüğünü dile getirdi. Hayatını oyuncu olarak sürdürmekten mutlu olduğunu belirten Kenan İmirzalıoğlu “Siyasetten uzak durmayı tercih ediyorum, işim oyunculuk” dedi.