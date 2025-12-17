2028’de Milletvekili Olacak mı? Kenan İmirzalıoğlu “AKP’den Milletvekili Adayı Olacak” İddiasına Cevap Verdi
Oyuncu Tolga Karel’in, Kenan İmirzalıoğlu’nun 2028 genel seçimlerinde AKP milletvekili adayı olacağı yönündeki iddiası magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. Ünlü aktör, siyasete gireceği yönündeki bu söylentilere son noktayı koyarak mesleğine odaklandığını belirtti.
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, kendisi hakkında ortaya atılan milletvekilliği adaylığı iddialarını kesin bir dille yalanladı.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
