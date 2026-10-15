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"Kayınvalide"nin Hamlesi Gündem Oldu: Cemre Baysel Hakkında Bomba Aşk İddiası!

"Kayınvalide"nin Hamlesi Gündem Oldu: Cemre Baysel Hakkında Bomba Aşk İddiası!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 21:39
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Güzelliği, başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Cemre Baysel'in adı bu kez sürpriz bir isimle anılmaya başladı! Son olarak yarış pilotu Cem Bölükbaşı'yla yollarını ayıran ünlü oyuncunun, Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu'yla aşk yaşadığı iddia edildi. Baysel'in kimden geldiğini açıklamadığı çiçek buketi merak uyandırırken asıl dikkat çeken hamle Topçu'nun annesinden geldi. 

Sosyal medyadaki bir hareketi, yeni aşk söylentilerini iyice alevlendirdi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Son yılların en sevilen genç oyuncularından Cemre Baysel, hem ekranlardaki başarısıyla hem de aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Son yılların en sevilen genç oyuncularından Cemre Baysel, hem ekranlardaki başarısıyla hem de aşk hayatıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Elimi Bırakma, Ramo ve Sol Yanım gibi yapımlarla adını duyuran Cemre Baysel, özellikle Baht Oyunu dizisindeki Ada karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ardından Senden Daha Güzel, Sakla Beni ve Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... gibi dizilerle karşımıza çıkan oyuncuyu şimdilerde ise Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'da, Zeynep karakteriyle izliyoruz.

Başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da konuşulan Baysel'in, Baht Oyunu setinde tanıştığı Aytaç Şaşmaz'la yaşadığı ilişki uzun süre magazin gündeminin favori çiftlerinden birini oluşturmuştu. İkilinin yollarını ayırmasının ardından Cemre Baysel, yarış pilotu Cem Bölükbaşı'yla yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak bu birliktelik de uzun ömürlü olmamış, Baysel ayrılığı soran gazetecilere yalnızca “Bitti” yanıtını vermişti.

Bir süredir aşk hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan oyuncunun adı şimdi ise oldukça sürpriz bir isimle anılmaya başladı!

Cemre Baysel'in paylaştığı çiçek buketi merak uyandırmıştı. Ancak yeni aşk iddialarını asıl alevlendiren, Beşiktaşlı futbolcunun annesinden gelen sosyal medya hamlesi oldu!

Cemre Baysel'in paylaştığı çiçek buketi merak uyandırmıştı. Ancak yeni aşk iddialarını asıl alevlendiren, Beşiktaşlı futbolcunun annesinden gelen sosyal medya hamlesi oldu!

Geçtiğimiz günlerde kendisine gelen bir çiçek buketini paylaşan Cemre Baysel, çiçeklerin kimden geldiğini açıklamayınca takipçilerinin kafasında soru işaretleri oluşmuştu. Derken sosyal medyada ortaya atılan yeni bir iddia, magazin gündemine bomba gibi düştü. Cemre Baysel'in Beşiktaş forması giyen futbolcu Emirhan Topçu'yla aşk yaşadığı öne sürüldü!

Daha önce oyuncu Derya Pınar Ak'la adı anılan Emirhan Topçu ile Cemre Baysel arasındaki ilişki söylentileri kısa sürede yayılırken dikkat çeken bir ayrıntı daha ortaya çıktı. İddiaya göre Emirhan Topçu'nun annesi, Cemre Baysel'i Instagram'da takibe almıştı!

Üstelik bu hamle sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Ekran görüntüsü dolaşıma girdikten sonra ise takibin geri çekildiği konuşulmaya başlandı. Nitekim sonrasında yapılan kontrollerde Baysel'in hesabı, söz konusu takip listesinde görünmüyordu. Bir yanda kimden geldiği açıklanmayan çiçekler, diğer yanda kısa süreli olduğu öne sürülen “kayınvalide” takibi...

Tabii bütün bunlar şimdilik yalnızca birer ipucu. Cemre Baysel ve Emirhan Topçu cephesinden ilişki iddialarını doğrulayan herhangi bir açıklama gelmiş değil. Bakalım sosyal medyanın yakaladığı bu küçük detaylar gerçekten yeni bir aşkın habercisi mi, yoksa ortada yalnızca tesadüflerden oluşan bir magazin bilmecesi mi var?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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