"Kayınvalide"nin Hamlesi Gündem Oldu: Cemre Baysel Hakkında Bomba Aşk İddiası!

Elimi Bırakma, Ramo ve Sol Yanım gibi yapımlarla adını duyuran Cemre Baysel, özellikle Baht Oyunu dizisindeki Ada karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Ardından Senden Daha Güzel, Sakla Beni ve Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... gibi dizilerle karşımıza çıkan oyuncuyu şimdilerde ise Kanal D'nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar'da, Zeynep karakteriyle izliyoruz.

Başarılı oyunculuğu kadar özel hayatıyla da konuşulan Baysel'in, Baht Oyunu setinde tanıştığı Aytaç Şaşmaz'la yaşadığı ilişki uzun süre magazin gündeminin favori çiftlerinden birini oluşturmuştu. İkilinin yollarını ayırmasının ardından Cemre Baysel, yarış pilotu Cem Bölükbaşı'yla yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak bu birliktelik de uzun ömürlü olmamış, Baysel ayrılığı soran gazetecilere yalnızca “Bitti” yanıtını vermişti.

Bir süredir aşk hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan oyuncunun adı şimdi ise oldukça sürpriz bir isimle anılmaya başladı!