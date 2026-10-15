Sel Felaketindeki Romantik Paylaşımıyla Tepki Çeken Elvin Levinler'den Eleştirilere Sert "Vicdan" Çıkışı!
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İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak sırasında eşiyle paylaştığı romantik video nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Elvin Levinler, tepkilerin ardından görüntüleri kaldırmıştı. Sel felaketinin yol açtığı yıkımın ortasında yaptığı paylaşım duyarsız bulununca ünlü isim bir de geçmiş olsun mesajı yayımlamıştı.
Ancak tartışma bununla kapanmadı! Gelen yorumların ardından bu kez uzun bir açıklama yapan Levinler, videonun zamanlamasına dikkat çekerek kendisini eleştirenlere “vicdan” üzerinden yanıt verdi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Bir dönem Alemin Kıralı'nın Ayben'i olarak tanıdığımız Elvin Levinler, bu kez eşiyle paylaştığı romantik anlar yüzünden eleştirilerin odağına yerleşmişti.
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Elvin Levinler bu kez sessiz kalmadı! Paylaşımın saatine dikkat çeken ünlü isim, eleştiriler karşısında hem şaşkınlığını hem de sitemini dile getirdi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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