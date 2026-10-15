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Sel Felaketindeki Romantik Paylaşımıyla Tepki Çeken Elvin Levinler'den Eleştirilere Sert "Vicdan" Çıkışı!

Sel Felaketindeki Romantik Paylaşımıyla Tepki Çeken Elvin Levinler'den Eleştirilere Sert "Vicdan" Çıkışı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 23:21
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İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli sağanak sırasında eşiyle paylaştığı romantik video nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Elvin Levinler, tepkilerin ardından görüntüleri kaldırmıştı. Sel felaketinin yol açtığı yıkımın ortasında yaptığı paylaşım duyarsız bulununca ünlü isim bir de geçmiş olsun mesajı yayımlamıştı. 

Ancak tartışma bununla kapanmadı! Gelen yorumların ardından bu kez uzun bir açıklama yapan Levinler, videonun zamanlamasına dikkat çekerek kendisini eleştirenlere “vicdan” üzerinden yanıt verdi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Bir dönem Alemin Kıralı'nın Ayben'i olarak tanıdığımız Elvin Levinler, bu kez eşiyle paylaştığı romantik anlar yüzünden eleştirilerin odağına yerleşmişti.

Bir dönem Alemin Kıralı'nın Ayben'i olarak tanıdığımız Elvin Levinler, bu kez eşiyle paylaştığı romantik anlar yüzünden eleştirilerin odağına yerleşmişti.

Oyunculuk kariyerinin ardından sosyal medyada oldukça aktif bir isim hâline gelen Elvin Levinler, uzun süredir seyahatlerinden günlük yaşamına, sağlıklı yaşam rutinlerinden eşiyle geçirdiği keyifli anlara kadar pek çok paylaşımıyla karşımıza çıkıyor. 2016 yılında Bülent Kocamanoğlu'yla evlenen Levinler, eşiyle birlikte çıktığı seyahatleri ve romantik anlarını da takipçileriyle paylaşmayı seviyor.

Ancak İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak sırasında yayımladığı bir video, bu kez beklemediği bir tartışmanın fitilini ateşledi. Eşiyle birlikte araçta mahsur kaldıkları anlarda birbirlerine sarıldıkları görüntüleri paylaşan Levinler, videoya “Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?” notunu düşmüştü. Ne var ki yağışın ilerleyen saatlerde sel felaketine dönüşmesi, birçok noktada su baskınlarının yaşanması ve insanların zor durumda kalmasıyla birlikte söz konusu paylaşım sosyal medyada tepki çekti.

Romantik anların böyle bir günde paylaşılmasını duyarsız bulan kullanıcıların eleştirileri üzerine Levinler, videoyu hesabından kaldırdı. Ardından sel görüntüleri eşliğinde geçmiş olsun mesajı yayımlayan ünlü isim, İstanbul'un çok zor bir gün geçirdiğini belirterek herkese güvenli ve sağlıklı olma dileklerini iletti.

Fakat ilk videoya yönelik tepkiler devam edince Elvin Levinler bir kez daha açıklama yapma gereği duydu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Elvin Levinler bu kez sessiz kalmadı! Paylaşımın saatine dikkat çeken ünlü isim, eleştiriler karşısında hem şaşkınlığını hem de sitemini dile getirdi.

Elvin Levinler bu kez sessiz kalmadı! Paylaşımın saatine dikkat çeken ünlü isim, eleştiriler karşısında hem şaşkınlığını hem de sitemini dile getirdi.

Sosyal medya hesabından yağmurlu bir İstanbul görüntüsü üzerine uzun bir açıklama yayımlayan Elvin Levinler, tartışmalara neden olan videoyu henüz yaşanacak felaketin boyutları bilinmezken paylaştığını anlattı.

Levinler, açıklamasına şu sözlerle başladı:

“Dün sabah, henüz yağmurun nasıl bir felakete dönüşeceğini kimsenin öngöremediği saatlerde paylaştığım bir videonun, saatler sonra yaşanan acılar üzerinden duyarsızlık gibi gösterilmeye çalışılmasını hem şaşkınlıkla hem de üzüntüyle izliyorum.” Yaşanan felaketin ve kayıpların konuşulması gerekirken saatler önce yayımlanan bir videonun hedef hâline getirilmesini eleştiren Levinler, bazı kişilerin kendi üzerinden öfkesini göstermeye çalıştığını savundu.

Açıklamasının en dikkat çeken kısmı ise “vicdan” vurgusu oldu: “Kimsenin gelecekte yaşanacakları bilmesi mümkün değil. Ama herkesin niyetini ve vicdanını kendisine bırakıyorum.”

Kendisinin duyarsız gösterilmesinden rahatsız olduğunu açıkça dile getiren Levinler, asıl gündemin İstanbul'da yaşanan felaket ve kayıplar olması gerektiğini hatırlattı. Ünlü isim, mesajının sonunda herkesin güvende olmasını diledi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır temennisinde bulundu ve benzer acıların bir daha yaşanmamasını umduğunu belirtti.

Böylece romantik videosunu kaldırıp geçmiş olsun mesajı yayımlamasının ardından ikinci kez açıklama yapan Elvin Levinler, eleştirileri kabul etmek yerine paylaşımının yanlış bir zaman dilimi üzerinden değerlendirildiğini savunmuş oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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