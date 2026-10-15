Sel Felaketindeki Romantik Paylaşımıyla Tepki Çeken Elvin Levinler'den Eleştirilere Sert "Vicdan" Çıkışı!

Oyunculuk kariyerinin ardından sosyal medyada oldukça aktif bir isim hâline gelen Elvin Levinler, uzun süredir seyahatlerinden günlük yaşamına, sağlıklı yaşam rutinlerinden eşiyle geçirdiği keyifli anlara kadar pek çok paylaşımıyla karşımıza çıkıyor. 2016 yılında Bülent Kocamanoğlu'yla evlenen Levinler, eşiyle birlikte çıktığı seyahatleri ve romantik anlarını da takipçileriyle paylaşmayı seviyor.

Ancak İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak sırasında yayımladığı bir video, bu kez beklemediği bir tartışmanın fitilini ateşledi. Eşiyle birlikte araçta mahsur kaldıkları anlarda birbirlerine sarıldıkları görüntüleri paylaşan Levinler, videoya “Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?” notunu düşmüştü. Ne var ki yağışın ilerleyen saatlerde sel felaketine dönüşmesi, birçok noktada su baskınlarının yaşanması ve insanların zor durumda kalmasıyla birlikte söz konusu paylaşım sosyal medyada tepki çekti.

Romantik anların böyle bir günde paylaşılmasını duyarsız bulan kullanıcıların eleştirileri üzerine Levinler, videoyu hesabından kaldırdı. Ardından sel görüntüleri eşliğinde geçmiş olsun mesajı yayımlayan ünlü isim, İstanbul'un çok zor bir gün geçirdiğini belirterek herkese güvenli ve sağlıklı olma dileklerini iletti.

Fakat ilk videoya yönelik tepkiler devam edince Elvin Levinler bir kez daha açıklama yapma gereği duydu.