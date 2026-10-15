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Eşiyle Romantik Anları Tepki Çeken Elvin Levinler O Görüntüleri Sildi: Sel Felaketi İçin Paylaşım Yaptı!

Eşiyle Romantik Anları Tepki Çeken Elvin Levinler O Görüntüleri Sildi: Sel Felaketi İçin Paylaşım Yaptı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 10:01
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Elvin Levinler'in yağmur paylaşımı tepki çekti! İstanbul'da su baskınları nedeniyle pek çok kişi zor anlar yaşarken, Levinler de eşiyle birlikte araçta mahsur kaldı. Ancak o anlarda eşine sarıldığı görüntülere eklediği soru, eleştirilerin hedefi oldu. “Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?” diye soran Levinler'in paylaşımı, yaşanan afet sırasında uygun bulunmadı. Gelen tepkilerin ardından görüntüleri kaldıran Levinler, bu kez suyla dolan yoldan bir kare paylaştı. Yeni mesajında ise İstanbul için zor bir gün olduğunu söyleyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Elvin Levinler'i önce dizilerde tanıdık, ardından sosyal medyada takip etmeye başladık.

Elvin Levinler'i önce dizilerde tanıdık, ardından sosyal medyada takip etmeye başladık.

Alemin Kıralı'nın Ayben'i olarak tanıdığımız Elvin Levinler, bir süredir oyunculuktan çok sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Seyahatleri, spor rutinleri ve günlük hayatından paylaştığı anlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Levinler'in hesabında eşi Bülent Kocamanoğlu'yla çektiği içerikler de sık sık yer alıyor.

2016'da evlenen çift, birlikte çıktıkları tatillerden ev hayatlarına kadar pek çok anı takipçileriyle paylaşıyor. Ancak bu kez birlikte çektikleri görüntüler, alıştıkları yorumları beraberinde getirmedi. İstanbul'daki şiddetli yağış sırasında araçta kalan Levinler'in paylaşımı tepki topladı.

İstanbul'da sağanak nedeniyle zor saatler yaşanırken, Levinler'in araç içindeki romantik paylaşımı eleştirildi.

İstanbul'da sağanak nedeniyle zor saatler yaşanırken, Levinler'in araç içindeki romantik paylaşımı eleştirildi.

14 Ekim'de İstanbul'u etkisi altına alan sağanak, birçok noktada su baskınlarına neden oldu. Ev ve iş yerlerini su basarken ulaşım aksadı, mahsur kalan vatandaşlar için kurtarma çalışmaları yürütüldü.

Elvin Levinler de yağış sırasında eşiyle birlikte araçta kaldı. Eşine sarıldığı anları sosyal medya hesabında paylaşan Levinler, görüntülere şu notu ekledi:

“Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?”

İstanbul'da insanların sel nedeniyle yardım beklediği sırada yapılan bu paylaşım, sosyal medyada eleştirildi. Tepkilerin odağında ise yağışın yol açtığı tehlikenin romantik bir çift paylaşımına dönüştürülmesi vardı.

Tepki çeken görüntüleri kaldıran Elvin Levinler, bu kez “Bugün İstanbul için çok zor bir gün” dedi.

Tepki çeken görüntüleri kaldıran Elvin Levinler, bu kez “Bugün İstanbul için çok zor bir gün” dedi.

Eleştirilerin ardından eşiyle birlikte çektiği görüntüleri silen Levinler, yeni paylaşımında suyla dolan yolu ve trafikteki araçları gösterdi. Bu kez takipçilerine soru sormak yerine, yağıştan etkilenenler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Levinler'in yeni paylaşımındaki ifadeler şöyleydi:

“Bugün İstanbul için çok zor bir gün. Umarım başka acı haberler almayız ve herkes sağ salim evine ve sevdiklerine kavuşur.

hepimize sabır diliyorum 🙏🏻”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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