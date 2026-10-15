Eşiyle Romantik Anları Tepki Çeken Elvin Levinler O Görüntüleri Sildi: Sel Felaketi İçin Paylaşım Yaptı!
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Elvin Levinler'in yağmur paylaşımı tepki çekti! İstanbul'da su baskınları nedeniyle pek çok kişi zor anlar yaşarken, Levinler de eşiyle birlikte araçta mahsur kaldı. Ancak o anlarda eşine sarıldığı görüntülere eklediği soru, eleştirilerin hedefi oldu. “Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?” diye soran Levinler'in paylaşımı, yaşanan afet sırasında uygun bulunmadı. Gelen tepkilerin ardından görüntüleri kaldıran Levinler, bu kez suyla dolan yoldan bir kare paylaştı. Yeni mesajında ise İstanbul için zor bir gün olduğunu söyleyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.
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Elvin Levinler'i önce dizilerde tanıdık, ardından sosyal medyada takip etmeye başladık.
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İstanbul'da sağanak nedeniyle zor saatler yaşanırken, Levinler'in araç içindeki romantik paylaşımı eleştirildi.
Tepki çeken görüntüleri kaldıran Elvin Levinler, bu kez “Bugün İstanbul için çok zor bir gün” dedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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