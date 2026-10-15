Eşiyle Romantik Anları Tepki Çeken Elvin Levinler O Görüntüleri Sildi: Sel Felaketi İçin Paylaşım Yaptı!

Alemin Kıralı'nın Ayben'i olarak tanıdığımız Elvin Levinler, bir süredir oyunculuktan çok sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Seyahatleri, spor rutinleri ve günlük hayatından paylaştığı anlarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Levinler'in hesabında eşi Bülent Kocamanoğlu'yla çektiği içerikler de sık sık yer alıyor.

2016'da evlenen çift, birlikte çıktıkları tatillerden ev hayatlarına kadar pek çok anı takipçileriyle paylaşıyor. Ancak bu kez birlikte çektikleri görüntüler, alıştıkları yorumları beraberinde getirmedi. İstanbul'daki şiddetli yağış sırasında araçta kalan Levinler'in paylaşımı tepki topladı.