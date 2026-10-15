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Evine Yağmur Suyu Giren Bahar Candan O Anları Paylaştı: Babasına Sitem Etti!

Evine Yağmur Suyu Giren Bahar Candan O Anları Paylaştı: Babasına Sitem Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 09:31
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İstanbul'daki sağanak, pek çok kişiye zor saatler yaşattı. Yolların suyla dolduğu, ev ve iş yerlerini su bastığı gecede Murat Boz ile Demet Özdemir de stüdyoda mahsur kaldı. İki ünlü isim, yardım çağrılarının ardından botlarla tahliye edildi. Yağıştan etkilenen bir diğer isim ise Bahar Candan oldu. Evinin içine yağmur suyu girdiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Candan, yaşadıklarını kayda aldı. Babasına seslenirken söylediği “Ben burada nasıl yaşayacağım baba?” sözleri de paylaşımın dikkat çeken kısmı oldu.

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İstanbul'daki sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Murat Boz ve Demet Özdemir stüdyoda mahsur kaldı.

İstanbul'daki sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Murat Boz ve Demet Özdemir stüdyoda mahsur kaldı.

14 Ekim'de İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle birçok ilçede su baskınları yaşandı. Ev ve iş yerlerine su dolarken yollar ve alt geçitlerde ulaşım aksadı. Ekipler, kentin farklı noktalarında mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için çalışma yürüttü.

Gecenin en çok konuşulan haberlerinden biri de Ayazağa'daki Phoenix Stüdyoları'ndan geldi. Çekim için bölgede bulunan Murat Boz ve Demet Özdemir, çalışanlarla birlikte mahsur kaldıklarını duyurdu. Elektriklerin kesildiğini ve su seviyesinin yükseldiğini anlatan Boz, sosyal medyadan peş peşe yardım istedi. Özdemir de ekiplerle iletişimde olduklarını belirterek kurtarılmayı beklediklerini açıkladı.

Saatler süren bekleyişin ardından iki isimden sevindiren haber geldi. Murat Boz ve Demet Özdemir, kurtarma ekiplerinin yardımıyla botlara bindirilerek tahliye edildi. Boz, o anları takipçileriyle de paylaştı.

Bahar Candan da evine yağmur suyu giren anları paylaşıp babasına seslendi.

İstanbul'u etkisi altına alan yağış, Bahar Candan'ın oturduğu rezidansı da etkiledi. Evinin camlarından içeri yağmur suyu giren Candan, yaşadığı durumu telefonuyla kayda alıp sosyal medya hesabında paylaştı.

Bu kez evinden yaptığı paylaşımın konusu, içeri giren yağmur suyuydu. Candan, suyun eve girdiği noktaları gösterirken babasına da sitem etti:

“Ben burada nasıl yaşayacağım baba?”

Yağmurun evin içine kadar ulaşmasına tepki gösteren Candan, yaşadıklarını paylaştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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