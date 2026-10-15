Evine Yağmur Suyu Giren Bahar Candan O Anları Paylaştı: Babasına Sitem Etti!
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İstanbul'daki sağanak, pek çok kişiye zor saatler yaşattı. Yolların suyla dolduğu, ev ve iş yerlerini su bastığı gecede Murat Boz ile Demet Özdemir de stüdyoda mahsur kaldı. İki ünlü isim, yardım çağrılarının ardından botlarla tahliye edildi. Yağıştan etkilenen bir diğer isim ise Bahar Candan oldu. Evinin içine yağmur suyu girdiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Candan, yaşadıklarını kayda aldı. Babasına seslenirken söylediği “Ben burada nasıl yaşayacağım baba?” sözleri de paylaşımın dikkat çeken kısmı oldu.
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İstanbul'daki sağanak hayatı olumsuz etkiledi, Murat Boz ve Demet Özdemir stüdyoda mahsur kaldı.
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Bahar Candan da evine yağmur suyu giren anları paylaşıp babasına seslendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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