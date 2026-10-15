Evine Yağmur Suyu Giren Bahar Candan O Anları Paylaştı: Babasına Sitem Etti!

14 Ekim'de İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle birçok ilçede su baskınları yaşandı. Ev ve iş yerlerine su dolarken yollar ve alt geçitlerde ulaşım aksadı. Ekipler, kentin farklı noktalarında mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için çalışma yürüttü.

Gecenin en çok konuşulan haberlerinden biri de Ayazağa'daki Phoenix Stüdyoları'ndan geldi. Çekim için bölgede bulunan Murat Boz ve Demet Özdemir, çalışanlarla birlikte mahsur kaldıklarını duyurdu. Elektriklerin kesildiğini ve su seviyesinin yükseldiğini anlatan Boz, sosyal medyadan peş peşe yardım istedi. Özdemir de ekiplerle iletişimde olduklarını belirterek kurtarılmayı beklediklerini açıkladı.

Saatler süren bekleyişin ardından iki isimden sevindiren haber geldi. Murat Boz ve Demet Özdemir, kurtarma ekiplerinin yardımıyla botlara bindirilerek tahliye edildi. Boz, o anları takipçileriyle de paylaştı.