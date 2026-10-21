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Güneşin Doğduğu Yer'de Flaş Ayrılık: Kızılcık Şerbeti'ndeki O İsim Geliyor!

Güneşin Doğduğu Yer'de Flaş Ayrılık: Kızılcık Şerbeti'ndeki O İsim Geliyor!

Atv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 14:03
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Burak Özçivit'in başrolde olduğu atv dizisi Güneşin Doğduğu Yer, ekranlara gelişinin üzerinden yalnızca beş hafta geçmişken kamera arkasındaki büyük bir değişiklikle gündemde. Diziyi ilk bölümden bu yana yöneten Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin projeye veda ettiği öğrenilirken, boşalan yönetmen koltuğuna Kızılcık Şerbeti izleyicilerinin çok iyi tanıdığı bir isim oturuyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Güneşin Doğduğu Yer, ilk bölümünden bu yana Masumlar Apartmanı'nın ödüllü yönetmenlerine emanetti.

Güneşin Doğduğu Yer, ilk bölümünden bu yana Masumlar Apartmanı'nın ödüllü yönetmenlerine emanetti.

Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, TIMS&B Productions imzalı Güneşin Doğduğu Yer, Almanya'da tanıştığı Leyla Breger'e gönlünü kaptıran Çukurovalı Kenan Kozan'ın hikâyesini Adana'ya taşıyarak 17 Eylül'de atv'de yayın hayatına başladı. Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik ve Beyza Gümülcine'nin başrollerini paylaştığı dizi, Kenan'ın annesi Celadet Kozan'ın bu aşka karşı açtığı savaşla perşembe akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri oldu ve ekimin ilk haftalarında AB ile ABC1 gruplarında reyting listesinin zirvesine yerleşti.

Projenin kurucu yönetmenleri Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali, TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı ile 2021'de Altın Kelebek'te 'En İyi Yönetmen' ödülünü alan ikili olarak tanınıyordu. Lostuvalı'nın daha önce Suskunlar, Poyraz Karayel ve Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi dizilerin yönetmen koltuğunda oturduğu düşünülünce, ikilinin dizi henüz beş bölüm yayınlanmışken projeden ayrılması dikkat çekti.

Güneşin Doğduğu Yer'in yeni yönetmeni, Kızılcık Şerbeti'nin 91 bölümünü çeken Ketche oldu.

Güneşin Doğduğu Yer'in yeni yönetmeni, Kızılcık Şerbeti'nin 91 bölümünü çeken Ketche oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Lostuvalı ve Bozali'nin bıraktığı koltuğun yeni sahibi, televizyon ve sinema dünyasında Ketche lakabıyla tanınan Hakan Kırvavaç oldu. Kırvavaç, 2022'de yayına başlayan Kızılcık Şerbeti'nin kurucu yönetmeniydi ve Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisini 91 bölüm boyunca yönettikten sonra 2025'in başında ekipten ayrılmıştı.

O dönem yoğun sinema projeleri nedeniyle yapımcı Faruk Turgut'la karşılıklı anlaşarak setten çekildiği aktarılan Ketche'nin yerine Aydın Bulut geçmişti. Reklam filmleri ve Hadise, Kenan Doğulu gibi isimlerin klipleriyle adını duyuran yönetmenin filmografisinde Romantik Komedi ile Can Ulkay'la birlikte yönettiği Müslüm de bulunuyor. Yönetmen değişikliği, dizinin kadrosunun da genişlediği bir döneme denk geliyor; Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Ömer Asaf'ı Batuhan Sezer'in, Ceyhun'un asker arkadaşı Mustafa Korap rolüyle ekibe katılacağı kısa süre önce açıklanmıştı. Ketche'nin Güneşin Doğduğu Yer'in kaçıncı bölümünden itibaren sete geçeceği ise henüz bilinmiyor; atv ve yapım şirketi TIMS&B de yönetmen değişikliğiyle ilgili şimdilik resmi bir duyuru yapmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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