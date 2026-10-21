Güneşin Doğduğu Yer'de Flaş Ayrılık: Kızılcık Şerbeti'ndeki O İsim Geliyor!
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Burak Özçivit'in başrolde olduğu atv dizisi Güneşin Doğduğu Yer, ekranlara gelişinin üzerinden yalnızca beş hafta geçmişken kamera arkasındaki büyük bir değişiklikle gündemde. Diziyi ilk bölümden bu yana yöneten Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin projeye veda ettiği öğrenilirken, boşalan yönetmen koltuğuna Kızılcık Şerbeti izleyicilerinin çok iyi tanıdığı bir isim oturuyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Güneşin Doğduğu Yer, ilk bölümünden bu yana Masumlar Apartmanı'nın ödüllü yönetmenlerine emanetti.
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Güneşin Doğduğu Yer'in yeni yönetmeni, Kızılcık Şerbeti'nin 91 bölümünü çeken Ketche oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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