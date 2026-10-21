Güneşin Doğduğu Yer'de Flaş Ayrılık: Kızılcık Şerbeti'ndeki O İsim Geliyor!

Yıldız Tunç'un kaleme aldığı, TIMS&B Productions imzalı Güneşin Doğduğu Yer, Almanya'da tanıştığı Leyla Breger'e gönlünü kaptıran Çukurovalı Kenan Kozan'ın hikâyesini Adana'ya taşıyarak 17 Eylül'de atv'de yayın hayatına başladı. Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik ve Beyza Gümülcine'nin başrollerini paylaştığı dizi, Kenan'ın annesi Celadet Kozan'ın bu aşka karşı açtığı savaşla perşembe akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri oldu ve ekimin ilk haftalarında AB ile ABC1 gruplarında reyting listesinin zirvesine yerleşti.

Projenin kurucu yönetmenleri Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali, TRT 1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı ile 2021'de Altın Kelebek'te 'En İyi Yönetmen' ödülünü alan ikili olarak tanınıyordu. Lostuvalı'nın daha önce Suskunlar, Poyraz Karayel ve Bu Şehir Arkandan Gelecek gibi dizilerin yönetmen koltuğunda oturduğu düşünülünce, ikilinin dizi henüz beş bölüm yayınlanmışken projeden ayrılması dikkat çekti.