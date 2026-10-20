Ben Bu Cihana Sığmazam'la Tanınan Oyuncu Güneşin Doğduğu Yer'in Kadrosuna Katıldı

Ben Bu Cihana Sığmazam'daki 'Ömer Asaf' rolüyle tanınan Batuhan Sezer, Güneşin Doğduğu Yer'le yeniden atv ekranlarına dönüyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre başarılı oyuncu, dizide Mustafa Korap karakterine hayat verecek. Mustafa Korap, Görkem Sevindik'in canlandırdığı Ceyhun Atahanlı'nın asker arkadaşı olarak hikâyeye giriş yapacak. Karakterin 'sürprizli' bir isim olduğu belirtilirken hikâyedeki rolüne dair ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

Karakterin hangi bölümde ekrana geleceği de şimdilik açıklanmadı. Ancak 'asker arkadaşı' detayı, Ceyhun'un bugüne kadar hiç bilinmeyen bir dönemine kapı aralayabilir.