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Ben Bu Cihana Sığmazam'la Tanınan Oyuncu Güneşin Doğduğu Yer'in Kadrosuna Katıldı

Ben Bu Cihana Sığmazam'la Tanınan Oyuncu Güneşin Doğduğu Yer'in Kadrosuna Katıldı

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 16:32
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Güneşin Doğduğu Yer’in kadrosuna yeni bir isim katıldı. Ben Bu Cihana Sığmazam’ın “Ömer Asaf”ı Batuhan Sezer, atv dizisinde Mustafa Korap karakterine hayat verecek. Sürpriz bir karakter olarak tanımlanan Mustafa Korap, Görkem Sevindik’in canlandırdığı Ceyhun’un asker arkadaşı olarak hikâyeye dahil olacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Batuhan Sezer, Güneşin Doğduğu Yer'de Ceyhun'un asker arkadaşı Mustafa Korap'ı canlandıracak.

Batuhan Sezer, Güneşin Doğduğu Yer'de Ceyhun'un asker arkadaşı Mustafa Korap'ı canlandıracak.

Ben Bu Cihana Sığmazam'daki 'Ömer Asaf' rolüyle tanınan Batuhan Sezer, Güneşin Doğduğu Yer'le yeniden atv ekranlarına dönüyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre başarılı oyuncu, dizide Mustafa Korap karakterine hayat verecek. Mustafa Korap, Görkem Sevindik'in canlandırdığı Ceyhun Atahanlı'nın asker arkadaşı olarak hikâyeye giriş yapacak. Karakterin 'sürprizli' bir isim olduğu belirtilirken hikâyedeki rolüne dair ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

Karakterin hangi bölümde ekrana geleceği de şimdilik açıklanmadı. Ancak 'asker arkadaşı' detayı, Ceyhun'un bugüne kadar hiç bilinmeyen bir dönemine kapı aralayabilir.

Ceyhun'un geçmişinden gelen bir isim, Atahanlı ailesinin dengelerini değiştirebilir.

Ceyhun'un geçmişinden gelen bir isim, Atahanlı ailesinin dengelerini değiştirebilir.

Ceyhun, dizide Adana'nın köklü ailelerinden Atahanlıların büyük oğlu olarak karşımıza çıkıyor. Aile şirketinin yönetimini üstlenen Ceyhun, Burak Özçivit'in canlandırdığı Kenan Kozan'la ortaklık yürütüyor.

Ancak Kenan'ın Beyza Gümülcine'nin hayat verdiği Leyla Breger'le yakınlaşması, Ceyhun'u hem ailesi hem de yakın çevresi karşısında zor durumda bırakıyor. Üstelik Ceyhun'un Leyla'ya yaptığı teklif, izleyicilerin tepkisini çekmiş ve sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

Eşref Rüya'nın 'Kadir'i olarak hafızalara kazınan Görkem Sevindik ile Batuhan Sezer'in ekranda nasıl bir ikili oluşturacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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