Ben Bu Cihana Sığmazam'la Tanınan Oyuncu Güneşin Doğduğu Yer'in Kadrosuna Katıldı
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Güneşin Doğduğu Yer’in kadrosuna yeni bir isim katıldı. Ben Bu Cihana Sığmazam’ın “Ömer Asaf”ı Batuhan Sezer, atv dizisinde Mustafa Korap karakterine hayat verecek. Sürpriz bir karakter olarak tanımlanan Mustafa Korap, Görkem Sevindik’in canlandırdığı Ceyhun’un asker arkadaşı olarak hikâyeye dahil olacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Batuhan Sezer, Güneşin Doğduğu Yer'de Ceyhun'un asker arkadaşı Mustafa Korap'ı canlandıracak.
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Ceyhun'un geçmişinden gelen bir isim, Atahanlı ailesinin dengelerini değiştirebilir.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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