Acun Ilıcalı'nın Takımı NK Maribor, Puan Farkını Eritip Şampiyonluk İddiasını Sürdürüyor

Lig yarışında ilk hafta kaybettiği puanlarla geriye düşse de Maribor son üç haftada topladığı 9 puanla ikinci sıraya yerleşti.

Önümüzdeki hafta lig beşincisi Radomlje ile oynayacak olan Maribor daha sonra ligdeki en önemli ezeli rakiplerinden Olimpija ile karşılaşacak. Bu iki maçtan da çıkacak 6 puan Maribor'u şampiyonluğun en güçlü adayı yapabilir.