Acun Ilıcalı'nın Takımı NK Maribor, Puan Farkını Eritip Şampiyonluk İddiasını Sürdürüyor
Acun Ilıcalı'nın Hull City'den sonraki en büyük futbol yatırımı olan Maribor haftalar ilerledikçe ligdeki iddiasını arttırmaya başladı. Maribor son olarak evinde NK Bravo'yu 2-0 yenerek 2.sıraya oturdu.
Kritik maçlar öncesinde hayati 3 puan...
Üst üste zorlu iki maç Maribor'u bekliyor.
