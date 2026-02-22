onedio
Acun Ilıcalı'nın Takımı NK Maribor, Puan Farkını Eritip Şampiyonluk İddiasını Sürdürüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.02.2026 - 23:03

Acun Ilıcalı'nın Hull City'den sonraki en büyük futbol yatırımı olan Maribor haftalar ilerledikçe ligdeki iddiasını arttırmaya başladı. Maribor son olarak evinde NK Bravo'yu 2-0 yenerek 2.sıraya oturdu.

Kritik maçlar öncesinde hayati 3 puan...

Maribor, evinde NK Bravo'yu ağırladı. 16.dakikada Viher'in golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip zaman zaman zorlansa da tecrübesiyle skoru tuttu ve 90+4'te gelen Hilal Soudani'nin golüyle üç puanı aldı.

Üst üste zorlu iki maç Maribor'u bekliyor.

Lig yarışında ilk hafta kaybettiği puanlarla geriye düşse de Maribor son üç haftada topladığı 9 puanla ikinci sıraya yerleşti. 

Önümüzdeki hafta lig beşincisi Radomlje ile oynayacak olan Maribor daha sonra ligdeki en önemli ezeli rakiplerinden Olimpija ile karşılaşacak. Bu iki maçtan da çıkacak 6 puan Maribor'u şampiyonluğun en güçlü adayı yapabilir.

