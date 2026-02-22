onedio
Basketbolda Türkiye Kupası Finalinin Galibi Beşiktaş GAİN'i 91-74 Yenen Fenerbahçe Beko Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.02.2026 - 22:16

Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, derbide Beşiktaş GAİN'i 91-74 yenerek şampiyon oldu. Kafa kafaya başlayan maçta Beşiktaş ilk iki periyotta rakibini ayak uydurdu ve zaman zaman ağırlık koyarak maçı önde de götürdü. Ancak son iki çeyrekte Fenerbahçe maçı çevirmeyi bildi ve kupayı 91-74'lük skorla müzesine götürdü.

Çekişmeli geçen ilk devrede kıyasıya bir rekabet izledik.

Maça 5-0’lık seriyle giriş yapan Fenerbahçe Beko’ya, Mathews ve Dotson’un üç sayılık atışlarıyla karşılık veren Beşiktaş GAİN ilk beş dakikayı 15-11 önde geçti. Kalan bölümde karşılıklı basketler gelirken, ilk çeyrek siyah-beyazlıların 24-22’lik üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci periyoda etkili başlayan Fenerbahçe Beko, Biberovic’in üçlüğüyle 12. dakikada 32-30 öne geçti. Sarı-lacivertliler, bu bölümde kontrolü elden bırakmadı ve devre arasına 46-42 üstünlükle girdi.

Üçüncü periyotta açılan fark Fenerbahçe'ye kupayı getirdi.

İkinci yarıya da tempolu başlayan Fenerbahçe Beko, 22. dakikada skoru 52-43’e getirerek 9 sayılık fark yakaladı. Biberovic’in turnikesiyle 23. dakikada fark çift hanelere çıktı (54-43), bir dakika sonra ise 58-43 ile 15 sayıya ulaştı.

Beşiktaş GAİN 6-0’lık seriyle karşılık verdi ve Yiğit Arslan’ın üçlüğüyle 28. dakikada farkı 4 sayıya indirdi (60-56). Ancak Horton-Tucker ve Biberovic’in arka arkaya üçlükleri sarı-lacivertlilere yeniden kontrolü getirdi ve son çeyreğe 70-56 üstün girildi.

Final periyodunda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, farkın kapanmasına izin vermedi ve mücadeleyi 91-74 kazandı. Karşılaşmanın en skorer ismi 28 sayıyla Tarık Biberovic oldu.

