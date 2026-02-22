Basketbolda Türkiye Kupası Finalinin Galibi Beşiktaş GAİN'i 91-74 Yenen Fenerbahçe Beko Oldu

İkinci yarıya da tempolu başlayan Fenerbahçe Beko, 22. dakikada skoru 52-43’e getirerek 9 sayılık fark yakaladı. Biberovic’in turnikesiyle 23. dakikada fark çift hanelere çıktı (54-43), bir dakika sonra ise 58-43 ile 15 sayıya ulaştı.

Beşiktaş GAİN 6-0’lık seriyle karşılık verdi ve Yiğit Arslan’ın üçlüğüyle 28. dakikada farkı 4 sayıya indirdi (60-56). Ancak Horton-Tucker ve Biberovic’in arka arkaya üçlükleri sarı-lacivertlilere yeniden kontrolü getirdi ve son çeyreğe 70-56 üstün girildi.

Final periyodunda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, farkın kapanmasına izin vermedi ve mücadeleyi 91-74 kazandı. Karşılaşmanın en skorer ismi 28 sayıyla Tarık Biberovic oldu.