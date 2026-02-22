Basketbolda Türkiye Kupası Finalinin Galibi Beşiktaş GAİN'i 91-74 Yenen Fenerbahçe Beko Oldu
Basketbol 40. Erkekler Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, derbide Beşiktaş GAİN'i 91-74 yenerek şampiyon oldu. Kafa kafaya başlayan maçta Beşiktaş ilk iki periyotta rakibini ayak uydurdu ve zaman zaman ağırlık koyarak maçı önde de götürdü. Ancak son iki çeyrekte Fenerbahçe maçı çevirmeyi bildi ve kupayı 91-74'lük skorla müzesine götürdü.
Çekişmeli geçen ilk devrede kıyasıya bir rekabet izledik.
Üçüncü periyotta açılan fark Fenerbahçe'ye kupayı getirdi.
