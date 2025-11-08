onedio
Acun Ilıcalı'nın İki Takımı Maribor ve Hull City Taraftarını Mutlu Etmeyi Sürdürüyor

Acun Ilıcalı'nın İki Takımı Maribor ve Hull City Taraftarını Mutlu Etmeyi Sürdürüyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.11.2025 - 22:31

Acun Ilıcalı'nın Avrupa liglerinde mücadele eden iki takımı dikkat çekici sonuçlar almaya devam ediyor. Maribor ve Hull City, ligde forma tutarak başarılı sonuçlar alıyor ve taraftarını sevindiriyor. 

Hull City'nin geçirdiği dönüşüm taraftarlarını sevindirirken Maribor'un adım adım zirve yürüyüşü de hayli dikkat çekiyor.

Hull City artık Play Off potasında...

Hull City artık Play Off potasında...

Son 8 haftada sadece bir kere kaybeden Hull City, gol düellosu şeklinde geçen maçta bugün Portsmouth'u 3-2 yenmeyi başardı. 

Puanını 25'e çıkaran Hull City, ligde de beşinci sıraya çıktı ve Play Off'taki inadını herkese gösterdi. Lider Coventry'nin 9 puan gerisinde olan Hull, direkt üst lige çıkan ikinci sıradaki Middlesbrough'nun da yalnızca 4 puan gerisinde. 

Hull City'nin performansı İngiliz taraftarları da hayli mutlu ediyor.

Maribor zirveye yaklaşıyor.

Maribor zirveye yaklaşıyor.

Ilıcalı'nın Slovenya'daki takımı Maribor, son üç haftadır kaybetmeyi unuttu. Primorje ve Bravo galibiyetleriyle moral bulan Maribor, bu hafta da deplasmanda 90+2'de yediği penaltı golüyle Radomlje ile 1-1 berabere kaldı. 

Maribor bu sonuçla ligde ikinci sıraya yükseldi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
