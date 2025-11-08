Acun Ilıcalı'nın İki Takımı Maribor ve Hull City Taraftarını Mutlu Etmeyi Sürdürüyor

Acun Ilıcalı'nın Avrupa liglerinde mücadele eden iki takımı dikkat çekici sonuçlar almaya devam ediyor. Maribor ve Hull City, ligde forma tutarak başarılı sonuçlar alıyor ve taraftarını sevindiriyor.

Hull City'nin geçirdiği dönüşüm taraftarlarını sevindirirken Maribor'un adım adım zirve yürüyüşü de hayli dikkat çekiyor.