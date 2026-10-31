Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Evinde Ipswich Town ile 2-2 Berabere Kaldı

Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu Hull City, Premier Lig'in 9. haftasında Ipswich Town'ı MKM Stadyumu'nda konuk etti ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Ipswich Town 22. dakikada öne geçti, Hull City ikinci yarıda 58. ve 68. dakikalarda bulduğu gollerle skoru çevirdi, Ipswich Town ise 74. dakikada beraberliği yakaladı. Hull City son 7 maçında 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve ligin 10. haftasında Arsenal deplasmanına gidecek.