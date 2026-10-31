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Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Evinde Ipswich Town ile 2-2 Berabere Kaldı

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Evinde Ipswich Town ile 2-2 Berabere Kaldı

Acun Ilıcalı
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
31.10.2026 - 22:01
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Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu Hull City, Premier Lig'in 9. haftasında Ipswich Town'ı MKM Stadyumu'nda konuk etti ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Ipswich Town 22. dakikada öne geçti, Hull City ikinci yarıda 58. ve 68. dakikalarda bulduğu gollerle skoru çevirdi, Ipswich Town ise 74. dakikada beraberliği yakaladı. Hull City son 7 maçında 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve ligin 10. haftasında Arsenal deplasmanına gidecek.

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Ipswich Town ilk yarıda öne geçti.

Ipswich Town ilk yarıda öne geçti.

Karşılaşma 31 Ekim Cumartesi günü Türkiye saatiyle 18.00'de MKM Stadyumu'nda başladı. Hull City'nin bu sezonki Premier Lig maçları Türkiye'de beIN Sports kanallarından yayınlanıyor. Ipswich Town, maçın 22. dakikasında Florentino'nun golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı deplasman ekibinin bu üstünlüğüyle tamamlandı.

Hull City ikinci yarıda öne çıktı.

Hull City ikinci yarıda öne çıktı.

Hull City, ikinci yarıda 58. dakikada Tim Iroegbunam'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Ev sahibi ekip 68. dakikada Oliver McBurnie'nin attığı golle de 2-1 öne geçti. Böylece Hull City, ilk yarıdaki geriliği ikinci yarının ilk yarım saatinde çevirdi.

Ipswich Town skoru yeniden dengeledi.

Ipswich Town skoru yeniden dengeledi.

Ipswich Town, 74. dakikada Julio Ensico'nun attığı golle skora yeniden denge getirdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İki takım da bu sonuçla 1'er puan alarak 11 puana ulaştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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