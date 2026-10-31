Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Evinde Ipswich Town ile 2-2 Berabere Kaldı
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Acun Ilıcalı'nın sahibi ve başkanı olduğu Hull City, Premier Lig'in 9. haftasında Ipswich Town'ı MKM Stadyumu'nda konuk etti ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Ipswich Town 22. dakikada öne geçti, Hull City ikinci yarıda 58. ve 68. dakikalarda bulduğu gollerle skoru çevirdi, Ipswich Town ise 74. dakikada beraberliği yakaladı. Hull City son 7 maçında 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı ve ligin 10. haftasında Arsenal deplasmanına gidecek.
Ipswich Town ilk yarıda öne geçti.
Hull City ikinci yarıda öne çıktı.
Ipswich Town skoru yeniden dengeledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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