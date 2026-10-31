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Barcelona Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde 19 Yaşındaki Bir Stoperi Yakından İzliyor

Barcelona Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde 19 Yaşındaki Bir Stoperi Yakından İzliyor

Acun Ilıcalı
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
31.10.2026 - 18:14
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Barcelona, geleceğe yönelik kadro planlamasında genç oyunculara yatırım yapmayı hedefliyor. Katalan ekibinin listesindeki isimlerden biri, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin 19 yaşındaki İngiliz stoperi Lucas Herrington. Konuyla ilgili ocak ayı beklentisi ve oyuncunun sözleşme süresi de ortaya çıktı.

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Barcelona genç stoperi yakından izliyor.

Barcelona genç stoperi yakından izliyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Barcelona, geleceğe yönelik kadro planlamasında genç oyunculara yatırım yapmayı hedefliyor. Gazeteci Pablo Oliveira'nın haberine göre Katalan ekibi, Hull City'nin 19 yaşındaki İngiliz savunmacısı Lucas Herrington'ı bir süredir yakından takip ediyor. İspanyol devinin oyuncunun gelişimini izlediği, Herrington hakkındaki değerlendirmesinin oldukça olumlu olduğu ve futbolcuyu gelecek planları arasında tuttuğu ifade ediliyor.

Ocak ayında transfer beklenmiyor.

Ocak ayında transfer beklenmiyor.

Barcelona'nın ilgisine rağmen Herrington'ın ocak transfer döneminde takımından ayrılacağına dair bir beklenti yok. Hem Hull City'nin hem de genç futbolcunun şu aşamada bir transferi düşünmediği belirtiliyor. İngiliz kulübünün gelecek vadeden savunmacısını kadrosunda tutmak istediği ve sezon ortasında ayrılığa sıcak bakmadığı aktarılıyor.

Sözleşmesi 2031'e kadar sürüyor.

Sözleşmesi 2031'e kadar sürüyor.

Lucas Herrington'ın Hull City ile olan sözleşmesi Haziran 2031'e kadar devam ediyor. Uzun süreli kontrat, İngiliz ekibinin transfer görüşmelerinde elini güçlendiren etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Barcelona'nın genç oyuncuya yönelik ilgisini sürdüreceği düşünülüyor, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise Herrington'ın önümüzdeki dönemlerde göstereceği performansa ve kulüpler arasındaki olası temaslara bağlı olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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