Barcelona Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde 19 Yaşındaki Bir Stoperi Yakından İzliyor
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Barcelona, geleceğe yönelik kadro planlamasında genç oyunculara yatırım yapmayı hedefliyor. Katalan ekibinin listesindeki isimlerden biri, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin 19 yaşındaki İngiliz stoperi Lucas Herrington. Konuyla ilgili ocak ayı beklentisi ve oyuncunun sözleşme süresi de ortaya çıktı.
Barcelona genç stoperi yakından izliyor.
Ocak ayında transfer beklenmiyor.
Sözleşmesi 2031'e kadar sürüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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