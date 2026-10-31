Barcelona Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinde 19 Yaşındaki Bir Stoperi Yakından İzliyor

Barcelona'nın ilgisine rağmen Herrington'ın ocak transfer döneminde takımından ayrılacağına dair bir beklenti yok. Hem Hull City'nin hem de genç futbolcunun şu aşamada bir transferi düşünmediği belirtiliyor. İngiliz kulübünün gelecek vadeden savunmacısını kadrosunda tutmak istediği ve sezon ortasında ayrılığa sıcak bakmadığı aktarılıyor.