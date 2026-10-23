Arsenal ve Liverpool, Galatasaraylı Batrakov'u Lille Maçında Yakından İzledi
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Galatasaray'ın bu sezon kadroya kattığı 21 yaşındaki Rus ofansif orta saha Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanında attığı golle Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. İngiliz basınının haberlerine göre Arsenal ve Liverpool'un temsilcileri, sarı-kırmızılıların 21 Ekim'de 4-2 kazandığı karşılaşmada genç oyuncuyu tribünden yakından takip etti. Manchester United, Chelsea ve Manchester City'nin de Batrakov'u izleyen Premier Lig kulüpleri arasında olduğu belirtiliyor. Galatasaray'ın ağustosta Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euroya aldığı oyuncunun sözleşmesinde ise yaklaşık 50 milyon sterlinlik bir çıkış maddesi bulunduğu öne sürülüyor.
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