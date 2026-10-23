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Arsenal ve Liverpool, Galatasaraylı Batrakov'u Lille Maçında Yakından İzledi

Arsenal ve Liverpool, Galatasaraylı Batrakov'u Lille Maçında Yakından İzledi

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
23.10.2026 - 18:03
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Galatasaray'ın bu sezon kadroya kattığı 21 yaşındaki Rus ofansif orta saha Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde Lille deplasmanında attığı golle Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. İngiliz basınının haberlerine göre Arsenal ve Liverpool'un temsilcileri, sarı-kırmızılıların 21 Ekim'de 4-2 kazandığı karşılaşmada genç oyuncuyu tribünden yakından takip etti. Manchester United, Chelsea ve Manchester City'nin de Batrakov'u izleyen Premier Lig kulüpleri arasında olduğu belirtiliyor. Galatasaray'ın ağustosta Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euroya aldığı oyuncunun sözleşmesinde ise yaklaşık 50 milyon sterlinlik bir çıkış maddesi bulunduğu öne sürülüyor.

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Batrakov, Lille'de 44. dakikada kafayla attığı golle skoru 2-2'ye getirdi

Batrakov, Lille'de 44. dakikada kafayla attığı golle skoru 2-2'ye getirdi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille deplasmanına çıktı ve maçı 4-2 kazandı. Karşılaşmaya 2. dakikada Yunus Akgün'ün golüyle başlayan sarı-kırmızılılar, Lille'den Diaoune'un 7. ve 39. dakikalarda attığı iki golle geriye düştü.

Batrakov devre bitmeden sahneye çıktı. Roland Sallai'nin sağdan yaptığı ortaya kafayla yükselen genç futbolcu, 44. dakikada topu ağlara gönderip skoru 2-2'ye getirdi ve takımını eşit skorla soyunma odasına gönderdi. İkinci yarıda öne geçen Galatasaray, 61. dakikada Victor Osimhen'in golüyle skoru 4-2'ye taşıdı ve Fransa'dan 3 puanla döndü.

Arsenal ve Liverpool izlemeye geldi, listede üç Premier Lig devi daha var

Arsenal ve Liverpool izlemeye geldi, listede üç Premier Lig devi daha var

İngiliz basınına göre Arsenal ve Liverpool'un temsilcileri çarşamba günü kuzey Fransa'da Batrakov'u izledi. İki kulüp, oyuncuyla ilgilenen Premier Lig takımlarının başında geliyor. Manchester United, Chelsea ve Manchester City'nin de genç ofansif orta sahayı takip ettiği aktarılıyor.

İlginin en büyük sebeplerinden biri sözleşmedeki çıkış maddesi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Batrakov'un Avrupa'nın ilk dört liginden (İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya) bir kulübe gitmesine izin veren, yaklaşık 50 milyon sterlinlik bir madde bulunuyor. Bu rakam resmen açıklanmış değil, kaynaklara göre de euro ve sterlin arasında değişiyor.

Galatasaray, Batrakov için ağustos ayında Lokomotiv Moskova ile anlaştı. Kulübün KAP'a yaptığı açıklamaya göre toplam 25 milyon euro transfer bedeli ödendi, futbolcuyla 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli 5 yıllık sözleşme imzalandı ve oyuncuya her sezon net 3 milyon 250 bin euro garanti ücret verilecek. Oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15'i de Lokomotiv Moskova'ya gidecek. İngiliz basını, Galatasaray'ın memnun olduğu futbolcuyu şu an satmaya niyetli olmadığını da yazdı.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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