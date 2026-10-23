Arsenal ve Liverpool, Galatasaraylı Batrakov'u Lille Maçında Yakından İzledi

İngiliz basınına göre Arsenal ve Liverpool'un temsilcileri çarşamba günü kuzey Fransa'da Batrakov'u izledi. İki kulüp, oyuncuyla ilgilenen Premier Lig takımlarının başında geliyor. Manchester United, Chelsea ve Manchester City'nin de genç ofansif orta sahayı takip ettiği aktarılıyor.

İlginin en büyük sebeplerinden biri sözleşmedeki çıkış maddesi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Batrakov'un Avrupa'nın ilk dört liginden (İngiltere, İspanya, İtalya ve Almanya) bir kulübe gitmesine izin veren, yaklaşık 50 milyon sterlinlik bir madde bulunuyor. Bu rakam resmen açıklanmış değil, kaynaklara göre de euro ve sterlin arasında değişiyor.

Galatasaray, Batrakov için ağustos ayında Lokomotiv Moskova ile anlaştı. Kulübün KAP'a yaptığı açıklamaya göre toplam 25 milyon euro transfer bedeli ödendi, futbolcuyla 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli 5 yıllık sözleşme imzalandı ve oyuncuya her sezon net 3 milyon 250 bin euro garanti ücret verilecek. Oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15'i de Lokomotiv Moskova'ya gidecek. İngiliz basını, Galatasaray'ın memnun olduğu futbolcuyu şu an satmaya niyetli olmadığını da yazdı.