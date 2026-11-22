63. dakikada Konyaspor artan baskısıyla golü bulmayı başardı. Deniz Türüç'ün ortası Enis Destan'ın kafa golü skoru eşitledi.

Beşiktaş oyun ve skor olarak çözüm üretmekte zorlanırken devreye bir kez daha yıldızları girdi.

Trossard, 79. dakikada ceza sahası dışından sert bir vuruşla skoru 3-2'ye getirdi.

Duraklamada ise sahneye oyuna sonradan giren Cerny çıktı. Maç Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle noktalandı.

Son bölümde iki takım da gol bulamadı ve Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi büyük moral buldu.