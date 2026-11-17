Hikâye, Şifanur Yılmaz'ın Sultangazi'deki evinden ayrılmasının ardından ailesinin Müge Anlı'ya başvurmasıyla başlamıştı. Anne Aynur Yılmaz, kızının Tuğba Deniz adlı bir kadınla tanıştıktan sonra değiştiğini ve ailesinden uzaklaştığını anlatmıştı. Ailenin çağrısı, programın izleyicileri arasında da kısa sürede karşılık bulmuştu.

Annenin iddiasına göre Deniz, kendisini 800 yaşındaki Şahmeran olarak tanıtıyor ve yılanlarla konuşabildiğini söylüyordu. Programda dinletilen ve Deniz'e ait olduğu öne sürülen ses kayıtları da olayın kısa sürede sosyal medyada gündem olmasına yol açmıştı.

Günlerdir kendisinden haber alınamayan Şifanur ise sonunda stüdyoya geldi ve ailesine kavuştu. Genç kadın, evden neden ayrıldığını da ilk kez anlattı. Yalnız hissettiği için Deniz'in yanına gittiğini ve profesyonel destek almak istediğini söyledi.