"800 Yaşındaki Şahmeran" İddiasıyla Gündem Olan Şifanur Yılmaz Hastaneye Sevk Edildi
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerdir konuşulan Şahmeran olayında yeni bir sayfa açıldı. 21 yaşındaki Şifanur Yılmaz canlı yayında ailesine kavuştu. Üstelik kendisini 'Şahmeran' olarak tanıttığı öne sürülen Tuğba Deniz de bu kez anneyle aynı tarafta yer aldı.
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Günlerdir haber alınamayan Şifanur Yılmaz, Müge Anlı'nın stüdyosunda ailesiyle yeniden bir araya geldi.
Canlı yayına katılan Tuğba Deniz, yılanları olduğunu söylediğini kabul etti ve Şifanur'un hastanede tedavi görmesini istedi.
Anne Aynur Yılmaz ve Tuğba Deniz'in ortak başvurusu üzerine mahkeme, Şifanur Yılmaz'ın hastaneye sevkine karar verdi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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