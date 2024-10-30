Toplu Ulaşımda Tek Kart Dönemi: Kredi Kartı Olarak da Kullanılacak
Toplu Ulaşımda Tek Kart Dönemi: Kredi Kartı Olarak da Kullanılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de toplu ulaşımda tek kart dönemine geçileceğini belirtti. “Türkiye Kart” projesi kapsamında kartlar aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak da kullanılacak.
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Toplu ulaşım kartlarının tek bir kart haline getirilmesine yönelik hazırlıklar sürüyor.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni uygulama “Türkiye Kart”a yönelik açıklamalar yaptı.
Uraloğlu, tüm toplu taşıma kartlarını tek bir kartta birleştirmek istediklerini söyledi.
Bu kartlar istenirse kredi kartı olarak da kullanılabilecek.
Uraloğlu, “Türkiye Kart” projesine dair şunları söyledi:
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