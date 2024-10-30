Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Toplu Ulaşımda Tek Kart Dönemi: Kredi Kartı Olarak da Kullanılacak

Toplu Ulaşımda Tek Kart Dönemi: Kredi Kartı Olarak da Kullanılacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.10.2024 - 17:22

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de toplu ulaşımda tek kart dönemine geçileceğini belirtti. “Türkiye Kart” projesi kapsamında kartlar aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak da kullanılacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Toplu ulaşım kartlarının tek bir kart haline getirilmesine yönelik hazırlıklar sürüyor.

Toplu ulaşım kartlarının tek bir kart haline getirilmesine yönelik hazırlıklar sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni uygulama “Türkiye Kart”a yönelik açıklamalar yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yeni uygulama “Türkiye Kart”a yönelik açıklamalar yaptı.

Uraloğlu, tüm toplu taşıma kartlarını tek bir kartta birleştirmek istediklerini söyledi.

Uraloğlu, tüm toplu taşıma kartlarını tek bir kartta birleştirmek istediklerini söyledi.

Bu kartlar istenirse kredi kartı olarak da kullanılabilecek.

Bu kartlar istenirse kredi kartı olarak da kullanılabilecek.

Uraloğlu, “Türkiye Kart” projesine dair şunları söyledi:

Uraloğlu, “Türkiye Kart” projesine dair şunları söyledi:

'Zaten kullanılan kartlar var, bunları birleştirelim istiyoruz. PTT'nin bir uygulaması var ve bunu yaygınlaştırmaya başladık. Bundan sonra da onu inşallah daha da yaygınlaştıracağız. Şu an kullanılan illerimiz, otoparklar ve milli parklar var. İnşallah yaygınlaştıracağız. Türkiye'nin her tarafında tek bir kart olacak, hedefimiz o. Vatandaşlarımız tek kartla bütün toplu ulaşımdan yararlanacak. Aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak da kullanılabilecek.'

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın