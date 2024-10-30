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Türkiye Kart Nedir, Ne İşe Yarar? Türkiye Kart Nerelerde Kullanılır?

Türkiye Kart Nedir, Ne İşe Yarar? Türkiye Kart Nerelerde Kullanılır?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.10.2024 - 17:39

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Türkiye Kart' projesinin yakın zamanda tüm ülkede geçerli olacağını belirtti. Peki Türkiye Kart nedir, ne işe yarar? Türkiye Kart nerelerde kullanılır?

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Toplu taşımada "Türkiye Kart" dönemi yakın zamanda başlayacak. Peki Türkiye Kart nedir, ne işe yarar? Türkiye Kart nerelerde geçerli olacak?

Toplu taşımada "Türkiye Kart" dönemi yakın zamanda başlayacak. Peki Türkiye Kart nedir, ne işe yarar? Türkiye Kart nerelerde geçerli olacak?

Türkiye Kart Nedir?

Türkiye Kart Nedir?

Her kentin kendine özgü bir toplu taşıma kartı bulunuyor. Türkiye Kart projesi ile bu kartlar tek bir kart olarak birleştirilecek. Böylece Türkiye’de hangi kentte olursanız olun aynı kartı kullanabileceksiniz.

Türkiye Kart Ne İşe Yarar?

Türkiye Kart Ne İşe Yarar?

Metrodan metrobüse otobüsten vapura kadar tüm toplu taşıma araçlarında kullanılacak bu kart sadece ulaşım için değil, ödemeler için de kullanılacak. Türkiye Kart ile bankacılık işlemleri de gerçekleştirilecek. İstenirse kredi kartı olarak da kullanılacak.

Türkiye Kartı Kimler Kullanabilir, Nereden Alınır?

Türkiye Kartı Kimler Kullanabilir, Nereden Alınır?

Her vatandaş Türkiye Kartı’na sahip olabilir. Kart, herhangi bir PTT şubesinden alınabilir.

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