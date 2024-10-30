Türkiye Kart Nedir, Ne İşe Yarar? Türkiye Kart Nerelerde Kullanılır?
Türkiye Kart Nedir, Ne İşe Yarar? Türkiye Kart Nerelerde Kullanılır?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Türkiye Kart' projesinin yakın zamanda tüm ülkede geçerli olacağını belirtti. Peki Türkiye Kart nedir, ne işe yarar? Türkiye Kart nerelerde kullanılır?
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Toplu taşımada "Türkiye Kart" dönemi yakın zamanda başlayacak. Peki Türkiye Kart nedir, ne işe yarar? Türkiye Kart nerelerde geçerli olacak?
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Türkiye Kart Nedir?
Türkiye Kart Ne İşe Yarar?
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