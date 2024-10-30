Türkiye Kart Nedir, Ne İşe Yarar? Türkiye Kart Nerelerde Kullanılır?

Metrodan metrobüse otobüsten vapura kadar tüm toplu taşıma araçlarında kullanılacak bu kart sadece ulaşım için değil, ödemeler için de kullanılacak. Türkiye Kart ile bankacılık işlemleri de gerçekleştirilecek. İstenirse kredi kartı olarak da kullanılacak.