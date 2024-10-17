Kira Ödemelerinde Yeni Dönem Başladı: Cezası En Az 5 Bin Lira Oldu!
Kira Ödemelerinde Yeni Dönem Başladı: Cezası En Az 5 Bin Lira Oldu!
Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre artık elden kira ödeme devri sona erdi. Elden ödeme yapan kiracı ve ödemeyi alan ev sahibi ise en az 5 bin TL cezayla karşı karşıya gelecek.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğ, bugün (17 Ekim Perşembe) Resmi Gazete’de yürürlüğe girdi. Böylece kira ödemelerinde yeni bir dönem başlamış oldu.
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Artık kira ödemelerini elden yapan kiracı ve ev sahiplerine cezalar gelecek. İş yeri ve konut kiraları, tahsilat ve ödemeler banka veya PTT aracılığıyla yapılacak.
Haftalık, günlük kiralama için de bu kural geçerli olacak.
Eski uygulamaya göre ödemeleri 500 TL’yi aştığı anlarda bankalar ve PTT aracılığıyla ödeme yapılıyordu. Söz konusu sınır Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kaldırılmış oldu.
NTV'de yer alan habere göre uygulamaya göre elden ödeme yapan kiracılar ve ödemeyi alan ev sahipleri için ceza tutarları da artırıldı.
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Kira ödemelerini banka veya PTT aracılığıyla yapmayan vatandaşları en az 5 bin TL ceza bekliyor. Bir takvim yılı içinde kesilecek cezanın üst sınırı da 20 milyon liraya çıkarıldı.
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