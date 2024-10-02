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Kadıköy’ün Ortasında 4 Bin Lira Kiraya Oturan Kiracısını Evden Çıkaramayan Profesör Çatı Katına Taşındı

Kadıköy’ün Ortasında 4 Bin Lira Kiraya Oturan Kiracısını Evden Çıkaramayan Profesör Çatı Katına Taşındı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
02.10.2024 - 13:06

İstanbul Kadıköy’de kiracısının 4 bin TL’ye oturduğunu söyleyen profesör isyan etti. Türkiye gazetesinin özel haberine göre kendi evinde oturamadığını, 17 bin TL kira ödediğini söyleyen profesör çatı katına taşınmak zorunda olduğunu ifade etti.

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Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olan 64 yaşındaki Prof. Dr. Bekir Savaş, kiracısına isyan etti.

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olan 64 yaşındaki Prof. Dr. Bekir Savaş, kiracısına isyan etti.

Mağdur edildiğini söyleyen Prof. Dr. Savaş, İstanbul’un Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi’nde 4 bin TL’ye oturan kiracısı nedeniyle 17 bin TL’de kirada yaşadığını anlattı.

Mağdur edildiğini söyleyen Prof. Dr. Savaş, İstanbul’un Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi’nde 4 bin TL’ye oturan kiracısı nedeniyle 17 bin TL’de kirada yaşadığını anlattı.

Savaş, kiracısıyla mahkemelik olduğunu dile getirdi ve 1 yıl önce tahliye kararı verildiğini ancak istinaf nedeniyle davanın devam ettiğini belirtti.

Savaş, kiracısıyla mahkemelik olduğunu dile getirdi ve 1 yıl önce tahliye kararı verildiğini ancak istinaf nedeniyle davanın devam ettiğini belirtti.

Yaşanılanlar sonrası çatı katına taşınmak zorunda olduğu dile getiren Savaş, şunları söyledi:

Yaşanılanlar sonrası çatı katına taşınmak zorunda olduğu dile getiren Savaş, şunları söyledi:

“Biz şu an 17.000 lira kira öderken, onlar 10 yıl önce 1.500 liraya tuttukları daireye satın aldığımız Nisan 2022 tarihinde 2.000 lira ödüyorlardı. Çünkü yaşlı ev sahiplerine bu süre zarfında her yıl kanuni artış oranına göre değil kendi keyiflerine göre zam yapmışlardı. 

Neredeyse bizim 1 ayda ödediğimiz kiranın yirmide biri kadar bir artış ile dairemizde 11. yılda 4.375 lira ile oturmaya -bize göre işgal etmeye- devam ediyorlar.” 

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