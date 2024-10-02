Kadıköy’ün Ortasında 4 Bin Lira Kiraya Oturan Kiracısını Evden Çıkaramayan Profesör Çatı Katına Taşındı
Kadıköy’ün Ortasında 4 Bin Lira Kiraya Oturan Kiracısını Evden Çıkaramayan Profesör Çatı Katına Taşındı
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Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olan 64 yaşındaki Prof. Dr. Bekir Savaş, kiracısına isyan etti.
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Mağdur edildiğini söyleyen Prof. Dr. Savaş, İstanbul’un Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi’nde 4 bin TL’ye oturan kiracısı nedeniyle 17 bin TL’de kirada yaşadığını anlattı.
Savaş, kiracısıyla mahkemelik olduğunu dile getirdi ve 1 yıl önce tahliye kararı verildiğini ancak istinaf nedeniyle davanın devam ettiğini belirtti.
Yaşanılanlar sonrası çatı katına taşınmak zorunda olduğu dile getiren Savaş, şunları söyledi:
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