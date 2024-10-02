Kadıköy’ün Ortasında 4 Bin Lira Kiraya Oturan Kiracısını Evden Çıkaramayan Profesör Çatı Katına Taşındı

“Biz şu an 17.000 lira kira öderken, onlar 10 yıl önce 1.500 liraya tuttukları daireye satın aldığımız Nisan 2022 tarihinde 2.000 lira ödüyorlardı. Çünkü yaşlı ev sahiplerine bu süre zarfında her yıl kanuni artış oranına göre değil kendi keyiflerine göre zam yapmışlardı.

Neredeyse bizim 1 ayda ödediğimiz kiranın yirmide biri kadar bir artış ile dairemizde 11. yılda 4.375 lira ile oturmaya -bize göre işgal etmeye- devam ediyorlar.”

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