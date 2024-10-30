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ATM Günlük Para Çekme Limiti: ATM En Fazla Ne Kadar Para Verir? ATM Para Çekme Limiti Ne Kadar?

ATM Günlük Para Çekme Limiti: ATM En Fazla Ne Kadar Para Verir? ATM Para Çekme Limiti Ne Kadar?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
30.10.2024 - 12:13

Pek çok banka ATM’lerde günlük para çekme limitini yükseltti. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşların sıklıkla araştırdığı sorular ATM para çekme limiti oluyor. Peki ATM en fazla ne kadar para verir? ATM para çekme limiti ne kadar?

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Yeni düzenlemeyle bankalar ATM’lerde günlük para çekme limitini yükseltti. Acil nakit ihtiyacı olan pek çok vatandaş sıklıkla ATM’lerin günde en fazla ne kadar para verdiği sorusunu araştırıyor.

Yeni düzenlemeyle bankalar ATM’lerde günlük para çekme limitini yükseltti. Acil nakit ihtiyacı olan pek çok vatandaş sıklıkla ATM’lerin günde en fazla ne kadar para verdiği sorusunu araştırıyor.

ATM En Fazla Ne Kadar Para Verir?

ATM En Fazla Ne Kadar Para Verir?

Bankadan bankaya bu sorunun yanıtı değişiyor. Bankaların birçoğu ATM’lerde nakit çekim limitinin 7 bin 500 TL’den 15 bin TL’ye yükseltti. Bazı bankalar ise 10 bin TL günlük para çekme limitini 20 bin TL’ye çıkardı.

ATM Para Çekme Limiti Ne Kadar?

ATM Para Çekme Limiti Ne Kadar?

QR kodu kullanarak ATM’lerden 7 bin 500 TL’ye kadar nakit para çekiliyor. ATM’den günlük para yatırma limiti ise 50 bin TL.

  • Akbank: 15.00 bin TL.

  • Türkiye İş Bankası: 10.000 TL'ye kadar ücretsiz, 10.000 – 20.000 TL arası tutarlar için ücretli nakit çekim işlemi yapabiliyor.

  • Ziraat Bankası: 15.000 TL

  • HalkBank: 12.000 TL

  • Vakıfbank: 15.000 TL

  • Kuveyt Türk: 30.000 TL

  • Denizbank: 12.500 TL

  • Yapı Kredi: 15.000 TL

  • Garanti BBVA: 20.000 TL

  • Fibabanka: 20.000 TL

  • QNB Finansbank: 20.000 TL

  • ING: 20.000 TL

  • TEB: 15.000 TL

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