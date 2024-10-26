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Gram ve Çeyrek Altın Kaç TL? Altın Alırken Neye Dikkat Etmeli, Nereden Alınmalı?

Gram ve Çeyrek Altın Kaç TL? Altın Alırken Neye Dikkat Etmeli, Nereden Alınmalı?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
26.10.2024 - 09:41

Dalgalı seyrini sürdüren altın, yatırımcılar için her zaman 'güvenli liman' oldu. Döviz kurlarındaki hareketlilik ve jeopolitik riskler artarken altında da hareketlili sürüyor. Peki 26 Ekim Cumartesi altın fiyatları ne oldu? Gram ve çeyrek altın kaç TL? Altın alırken neye dikkat edilmeli, nasıl ve nereden alınmalı?

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Güvenli liman altında yatırımcılar son durumu merak ediyor. Artan jeopolitik riskler, döviz kurundaki hareketlilik altın fiyatlarını yakından etkiliyor.

Güvenli liman altında yatırımcılar son durumu merak ediyor. Artan jeopolitik riskler, döviz kurundaki hareketlilik altın fiyatlarını yakından etkiliyor.

26 Ekim Cumartesi Altın Fiyatları: Gram ve Çeyrek Altın Kaç TL?

26 Ekim Cumartesi Altın Fiyatları: Gram ve Çeyrek Altın Kaç TL?

Gram Altın Ne Kadar?

  • Alış: 3.028, 62 TL

  • Satış: 3.029,22 TL

Çeyrek Altın Ne Kadar?

  • Alış: 5.118,00 TL

  • Satış: 5.173,00 TL

Yarım Altın Ne Kadar?

  • Alış: 10.205,00 TL

  • Satış 10.340,00 TL

Tam Altın Kaç TL?

  • Alış: 20.034,31 TL

  • Satış: 20.427,13 TL

Cumhuriyet Altını Kaç TL?

  • Alış: 20.411,00 TL

  • Satış: 20.606,00 TL

Altın Alırken Neye Dikkat Edilmeli?

Altın Alırken Neye Dikkat Edilmeli?

Kuyumcuya gitmeyenlerin tercih ettiği yöntemlerden birisi de internetten satın almak. 

Burada ortaya önemli güvenlik sorunları çıkıyor. Bilinmeyen sitelerden altın almak paranızı kaybetmenize ve dolandırılmanıza neden olabilir.

Bankaların uygulamalarından altın almak diğer bir yöntem. Çalınma ve kaybolma riski yok. Ancak bankalar satışın altında fiyatlar oluşturduğu için zarar edebilirsiniz.

Altın Nasıl ve Nereden Alınmalı?

Altın Nasıl ve Nereden Alınmalı?

Altın kuyumcular, bankalar, internet siteleri ve borsadan alınabiliyor. Ancak Takvim’den Faruk Erdem’in haberine göre altının nereden alınacağı da önem taşıyor. 

Vatandaşların en çok tercih ettiği yöntem kuyumcudan satın almak. Kuyumcudan satın almada alım-satım farkı oldukça düşük. 

Kapalıçarşı’da al-sat farkı 30-50 TL olurken kuyumcularda bu fark 200 TL’ye kadar çıkabiliyor. 

Kuyumcu ve internetten satın alınan altın fiyatlarında alım-satım arasında fark 500 TL'ye ulaşıyor.

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