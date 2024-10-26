Gram ve Çeyrek Altın Kaç TL? Altın Alırken Neye Dikkat Etmeli, Nereden Alınmalı?

Dalgalı seyrini sürdüren altın, yatırımcılar için her zaman 'güvenli liman' oldu. Döviz kurlarındaki hareketlilik ve jeopolitik riskler artarken altında da hareketlili sürüyor. Peki 26 Ekim Cumartesi altın fiyatları ne oldu? Gram ve çeyrek altın kaç TL? Altın alırken neye dikkat edilmeli, nasıl ve nereden alınmalı?