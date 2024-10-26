Gram ve Çeyrek Altın Kaç TL? Altın Alırken Neye Dikkat Etmeli, Nereden Alınmalı?
Gram ve Çeyrek Altın Kaç TL? Altın Alırken Neye Dikkat Etmeli, Nereden Alınmalı?
Dalgalı seyrini sürdüren altın, yatırımcılar için her zaman 'güvenli liman' oldu. Döviz kurlarındaki hareketlilik ve jeopolitik riskler artarken altında da hareketlili sürüyor. Peki 26 Ekim Cumartesi altın fiyatları ne oldu? Gram ve çeyrek altın kaç TL? Altın alırken neye dikkat edilmeli, nasıl ve nereden alınmalı?
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Güvenli liman altında yatırımcılar son durumu merak ediyor. Artan jeopolitik riskler, döviz kurundaki hareketlilik altın fiyatlarını yakından etkiliyor.
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26 Ekim Cumartesi Altın Fiyatları: Gram ve Çeyrek Altın Kaç TL?
Altın Alırken Neye Dikkat Edilmeli?
Altın Nasıl ve Nereden Alınmalı?
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