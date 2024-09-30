Altın Haftanın İlk Gününe 3 Bin TL Sınırına Dayanarak Başladı: Ekim Ayında Altın Fiyatları Ne Olacak?
Altın Haftanın İlk Gününe 3 Bin TL Sınırına Dayanarak Başladı: Ekim Ayında Altın Fiyatları Ne Olacak?
Geçen hafta üst üste rekor kıran ons altın 30 Eylül Pazartesi haftanın ilk gününe yatay bir seyirle başladı. Gram altın ise 3 bin TL sınırına dayanarak 2 bin 921 TL’den; çeyrek altın 5 bin 20 lirada işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise 'Ekim ayında altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi?' sorusunu yanıtladı.
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Geçen hafta Fed’in faiz indiriminin ardından rekor seviyelere ulaşan ons altın 30 Eylül Pazartesi haftanın ilk gününe ‘yorgun’ başladı.
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Ons altın güne yüzde 0,2 düşüşle başlayarak 2 bin 653 dolar oldu.
Gram altın ise geçen hafta yaşadığı rekorlara doymadı. Pazartesi gününe 3 bin TL sınırına dayanarak başladı. Gram altın, 2 bin 919 Türk Lirası'ndan alıcı buluyor.
Çeyrek altın ise günün ilk saatlerinde 5 bin 20 lirayı; yarım altın ise 9 bin 24 TL'yi gördü.
Öte yandan Fed'in yıl sonuna kadar 75 baz puanlık bir gevşeme yaşayacağı öngörülüyor. Haftanın sonunda ise eylül ayı istihdam raporunun güvenli limanı etkilemesi bekleniyor.
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Ekonomim’de yer alan habere göre Deniz Bilgen’in hazırladığı “Kapalı Çarşı’nın Nabzı” programında altın fiyatlarının ekimde ne durumda olacağı konuşuldu.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Altın düşecek mi yoksa yükselecek mi?” sorusunun yanıtını verdi.
Yıldırımtürk’e göre uluslararası piyasalarda ay sonu kontrat işlemi altın fiyatlarını geri çekebilir.
Bu hafta iç piyasalardaki gelişmeler ekim ayında altının durumunu belirleyecek. Yıldırımtürk, “Ons fiyatında bir geri çekilme olursa, iç piyasada da altın fiyatlarında gerileme olur. Fiyatlardaki gerileme altın fiyatı düşecektir anlamına gelmiyor. Geçici bir fiyat düzeltmesi olur” dedi.
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