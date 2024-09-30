Altın Haftanın İlk Gününe 3 Bin TL Sınırına Dayanarak Başladı: Ekim Ayında Altın Fiyatları Ne Olacak?

Geçen hafta üst üste rekor kıran ons altın 30 Eylül Pazartesi haftanın ilk gününe yatay bir seyirle başladı. Gram altın ise 3 bin TL sınırına dayanarak 2 bin 921 TL’den; çeyrek altın 5 bin 20 lirada işlem görüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ise 'Ekim ayında altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşecek mi?' sorusunu yanıtladı.