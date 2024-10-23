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İslam Memiş 2025 Yılında Kazandıracak Yatırımı "Bunu Bir Kenara Yazın" Sözleriyle Açıkladı

İslam Memiş 2025 Yılında Kazandıracak Yatırımı "Bunu Bir Kenara Yazın" Sözleriyle Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
23.10.2024 - 12:05

Altın fiyatları rekora doymuyor. Yeni güne yükselişle başlayan altına dair finans analisti İslam Memiş’ten uyarı geldi. Memiş’e göre gram altın 2025 yılına kadar 4500 TL seviyelerini görecek, 2025'in 'kralı' ise gümüş olacak.

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Güvenli liman altın yeni güne rekorla başladı. Gram altının saat 11.30 itibarıyla alış fiyatı 3 bin 35 TL oldu.

Güvenli liman altın yeni güne rekorla başladı. Gram altının saat 11.30 itibarıyla alış fiyatı 3 bin 35 TL oldu.

Finansal analist İslam Memiş, TV100’de yayımlanan köşe yazısında altın yatırımcılarını uyardı.

Finansal analist İslam Memiş, TV100’de yayımlanan köşe yazısında altın yatırımcılarını uyardı.

Memiş’e göre gram altın 2025 yılına kadar 4500 lirayı görebilir.

Memiş’e göre gram altın 2025 yılına kadar 4500 lirayı görebilir.

Gram altın fiyatı 1 Ocak itibarıyla 3000-3500 TL aralığında tamamlanacak. 2025 yılı sonunda ise gram altın fiyatının 4500 TL ve ons altının 3500 dolar seviyelerine ulaşmasını bekliyoruz.'

Kaynak

“2025’in kralı yine gümüş, bunu bir kenara yazın.”

“2025’in kralı yine gümüş, bunu bir kenara yazın.”

İslam Memiş, 2025 yılında gümüş gram fiyatının 50 liraya ulaşabileceğini vurguladı. Yeni yılda kazananın gümüş olacağını dile getiren Memiş, şu ifadeleri kullandı:

İslam Memiş, 2025 yılında gümüş gram fiyatının 50 liraya ulaşabileceğini vurguladı. Yeni yılda kazananın gümüş olacağını dile getiren Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Altın-gümüş rasyosu 80.73’e kadar geriledi. Geçen ay 81 seviyesindeyken altınları gümüşe çevirmiştik. Beklentimiz 72 seviyesine kadar inmesi.'

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