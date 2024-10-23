İslam Memiş 2025 Yılında Kazandıracak Yatırımı "Bunu Bir Kenara Yazın" Sözleriyle Açıkladı
İslam Memiş 2025 Yılında Kazandıracak Yatırımı "Bunu Bir Kenara Yazın" Sözleriyle Açıkladı
Altın fiyatları rekora doymuyor. Yeni güne yükselişle başlayan altına dair finans analisti İslam Memiş’ten uyarı geldi. Memiş’e göre gram altın 2025 yılına kadar 4500 TL seviyelerini görecek, 2025'in 'kralı' ise gümüş olacak.
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Güvenli liman altın yeni güne rekorla başladı. Gram altının saat 11.30 itibarıyla alış fiyatı 3 bin 35 TL oldu.
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Finansal analist İslam Memiş, TV100’de yayımlanan köşe yazısında altın yatırımcılarını uyardı.
Memiş’e göre gram altın 2025 yılına kadar 4500 lirayı görebilir.
“2025’in kralı yine gümüş, bunu bir kenara yazın.”
İslam Memiş, 2025 yılında gümüş gram fiyatının 50 liraya ulaşabileceğini vurguladı. Yeni yılda kazananın gümüş olacağını dile getiren Memiş, şu ifadeleri kullandı:
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