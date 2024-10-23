İslam Memiş 2025 Yılında Kazandıracak Yatırımı "Bunu Bir Kenara Yazın" Sözleriyle Açıkladı

Altın fiyatları rekora doymuyor. Yeni güne yükselişle başlayan altına dair finans analisti İslam Memiş’ten uyarı geldi. Memiş’e göre gram altın 2025 yılına kadar 4500 TL seviyelerini görecek, 2025'in 'kralı' ise gümüş olacak.