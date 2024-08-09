Yurt Dışı Çıkış Harcı İçin Geçmişe Dönük İstisna Tanındı
Yurt Dışı Çıkış Harcı İçin Geçmişe Dönük İstisna Tanındı
Büyük tartışmalar eşliğinde 500 TL olarak belirlenen yurt dışı çıkış harcı ile ilgili Gelir idaresi Başkanlığı'ndan kritik bir bilgi paylaşıldı.
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Gelir İdaresi Başkanlığı, 12 Ağustos 2024 tarihinden itibaren yurt dışı çıkış harcının 500 lira olarak belirlendiğini duyurmuştu. Büyük tepki çeken kararın ardından bugün önemli bir bilgilendirme daha geldi.
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12 Ağustos tarihini başlangıç olarak kabul eden kurum bu tarihten önce harcı yatıranlar için bir istisna kararı aldı ve daha önce bu işlemi yapan vatandaşların eski tarifeden geçerli olacak şekilde 500 liralık artıştan etkilenmeyeceklerini duyurdu.
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