"Çeyrek ve Gram Altın Üretimi Durdu" Denmişti, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Yanıt Geldi
"Çeyrek ve Gram Altın Üretimi Durdu" Denmişti, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Yanıt Geldi
Sosyal medyada çeyrek ve gram altın üretiminin durdurulacağına dair iddia çığ gibi büyüdü. Kulis bilgisine dayandırılan habere kısa sürede açıklama geldi.
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Ülkemizde halen çeyrek altın ve gram altın bir yatırım aracı ya da hediye unsuru olarak ayrı bir değer görüyor. Yastık altı diye tabir edilen yatırımların başında gelen bu altın türü ile ilgili ciddi bir iddia ortaya atılmıştı.
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İddiaya göre Mehmet Şimşek, yastık altı yatırımları Türk lirasına yatırıma dönüştürmek için gram ve çeyrek altının üretiminin durdurulmasını istedi. Bu önlemle Türk lirasına yapılacak yatırımın çerçevesinin genişlemesi planlandığı iddia edilmişti.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu konuya dair bir bilgilendirme yayınladı. "Asılsız iddialar" olarak nitelendirilen haberler için "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, “Darphane, çeyrek ve gram altın üretimini durdurdu” iddiası doğru değildir." dendi.
Açıklamanın devamında ise "22 ayar Cumhuriyet altınlarının (çeyrek, yarım, tam ve benzeri) üretiminde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Çeyrek ve gram altın üretimi, Bakanlık tarafından kuruluş/üretim izni verilen rafinerilerce devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin açıklaması:
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