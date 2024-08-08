8 Ağustos’ta Sanayi ve Ticaret Hisselerinde Büyük Yükseliş: Kazandıran Şirketler Hangileri?
8 Ağustos’ta Sanayi ve Ticaret Hisselerinde Büyük Yükseliş: Kazandıran Şirketler Hangileri?
8 Ağustos, Sanayi ve Ticaret hisseleri için unutulmaz bir gün oldu! Borsa ekranlarında yükselen grafikler, yatırımcılara büyük kazançlar sundu. Hisse senedi piyasalarında gözle görülür bir hareketlilik yaşanırken, bazı şirketler performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Buyurun, birlikte bakalım.
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1. Hedef Holding A.Ş. (HEDEF)
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2. Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)
3. Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM)
4. Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT)
5. Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT)
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