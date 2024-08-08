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8 Ağustos’ta Sanayi ve Ticaret Hisselerinde Büyük Yükseliş: Kazandıran Şirketler Hangileri?

etiket 8 Ağustos’ta Sanayi ve Ticaret Hisselerinde Büyük Yükseliş: Kazandıran Şirketler Hangileri?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 19:35

8 Ağustos, Sanayi ve Ticaret hisseleri için unutulmaz bir gün oldu! Borsa ekranlarında yükselen grafikler, yatırımcılara büyük kazançlar sundu. Hisse senedi piyasalarında gözle görülür bir hareketlilik yaşanırken, bazı şirketler performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti. 

Buyurun, birlikte bakalım.

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1. Hedef Holding A.Ş. (HEDEF)

1. Hedef Holding A.Ş. (HEDEF)

Hedef Holding A.Ş. (HEDEF), bugün %10 oranında artışla 23,98 TL seviyesine ulaştı. Yatırım sektöründe sağlam adımlarla ilerleyen Hedef Holding, bu performansıyla yatırımcılarının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

2. Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)

2. Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV)

Yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor! Bugün %10 oranında artışla 46,42 TL'ye yükseldi. Tasarruf finansman sektöründe sunduğu yenilikçi çözümlerle dikkat çeken KTLEV, borsada da güçlü bir performans sergiliyor.

3. Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM)

3. Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM)

Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BASCM), bugün %10 oranında artışla 12,10 TL seviyesine ulaştı. Çimento sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Baştaş, sağlam altyapısı ve kaliteli üretimiyle sektördeki yerini koruyor.

4. Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT)

4. Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT)

Borsa İstanbul'da bugün dikkatleri üzerine çeken hisse senetlerinden biri de Diriteks Diriliş Tekstil (DIRIT) oldu! Hisse, tam %10'luk bir artışla 60,50 TL'ye yükseldi ve yatırımcıların yüzünü güldürdü.

5. Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT)

5. Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT)

Balatacılar, otomotiv sektörüne yönelik ürettiği fren ve balata sistemleriyle tanınan köklü bir firma. Otomotiv sektörünün yeniden ivme kazanması, şirketin hisselerine olan ilgiyi artırmış durumda. Hisse, tam %9,98'lik bir artışla 39,46 TL'ye çıkarak yatırımcılarını sevindirdi.

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6. Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARSN)

6. Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARSN)

Borsa İstanbul’da bu hafta dikkatleri üzerine çeken bir başka hisse de Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARSN)!  Hisse, %9,97’lik bir artışla 15,22 TL’ye yükselerek adeta bir ralli yaptı.

7. Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA)

7. Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. (YAYLA)

Yayla Enerji, yenilenebilir enerji alanındaki projeleriyle sektörde fark yaratıyor. Temiz enerjiye olan talebin artması, şirketin hisselerine olan ilgiyi de beraberinde getirdi.

Hisse, %9,95 oranında artarak 19,11 TL seviyesine ulaştı ve yatırımcıların radarına girmeyi başardı.

8. NETAS Telekomünikasyon A.Ş. (NETAS)

8. NETAS Telekomünikasyon A.Ş. (NETAS)

NETAS, Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden biri olarak sektörün liderlerinden. Teknolojiye yaptığı yatırımlar ve yenilikçi çözümleri, hisse senetlerinin yükselmesine katkı sağladı. Hisse, %9,95'lik bir artışla 72,35 TL'ye ulaşarak yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı.

9. PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT)

9. PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT)

PC İletişim, sektördeki diğer büyük oyuncularla kurduğu iş ortaklıkları ve yürüttüğü projelerle dikkat çekiyor. Hisse, %9,94'lük bir artışla 16,15 TL'ye ulaştı ve yatırımcıların gözünde parladı.

10. Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY)

10. Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY)

Peker Gayrimenkul’ün son dönemdeki finansal performansı, şirketin sürdürülebilir bir büyüme çizgisinde olduğunu gösteriyor. Yatırımcıların güvenini kazanan bu performans, hisse değerine olumlu yansıdı. Hisse, %9,94'lük bir artışla 5,97 TL seviyesine ulaşarak yatırımcıların radarına girdi.

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