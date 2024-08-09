Borsada Halka Arz Hareketliliği Yeniden Başlıyor
Borsada Halka Arz Hareketliliği Yeniden Başlıyor
Son olarak yayınlanan SPK bülteninde iki yeni şirkete halka arz onayı çıktı. Halka arzlardaki eski rüzgar dinmiş görünse de küçük yatırımcı halen arzları yakından takip ediyor.
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Borsa İstanbul'da köklü firmalar yatırım için bir cazibe noktası olurken küçük yatırımcı da halka arz hisseleri ile borsada rol kapmaya çalışıyor. Tavan serileri ile dikkat çeken halka arz furyası son dönemde eski ilgisini kaybetmiş gözüküyor.
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Uzmanların bir "furya" olarak değerlendirdiği ve yatırımcıları uyardığı halka arz hisseleri tüm uyarılara rağmen küçük yatırımcının tercih ettiği hisselerden oluyor. "Tavan serisi" hayali ile girilen hisseler kimi zaman beklentiyi vermese de küçük yatırımcı için güçlü bir seçenek olma özelliğini koruyor.
SPK bülteninde bu hafta yeni iki şirkete halka arz onayı gelirken gözler bu şirketlerin arz fiyatlarına çevrildi.
SPK bülteninde yer alan detaylara göre arz edilen iki şirket ve fiyatlandırması şu şekilde oldu:
Yatırımcıların merak ettiği bir diğer nokta ise dağıtım şekli olurken; Kıraç Galviniz, bireysele eşit olarak dağıtılacak, Gündoğdu Gıda Süt ise tamamı eşit olarak dağıtılacak.
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