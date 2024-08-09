Borsada Halka Arz Hareketliliği Yeniden Başlıyor

Kıraç Galvaniz Telekomünikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin payları, her biri 24 liradan satışa sunulacak. Ayrıca, Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin payları da 35 liradan halka arz edilecek.