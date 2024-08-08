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8 Ağustos Piyasa Gelişmeleri: BIST 100 Yükselişte, Altın Değer Kazanıyor

etiket 8 Ağustos Piyasa Gelişmeleri: BIST 100 Yükselişte, Altın Değer Kazanıyor

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 19:34

Bugün, 8 Ağustos'ta finans piyasalarında dikkat çekici hareketlilikler yaşandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükselişle günü kapatırken, altın fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Dolar ve Euro kurlarında ise farklı yönlerde dalgalanmalar gözlemlendi. 

İşte günün piyasa gelişmeleri!

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü, %0,84 artışla 10.108,02 puana ulaştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü, %0,84 artışla 10.108,02 puana ulaştı.

Yükselen endeks, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu artış, yatırımcılara moral verirken, döviz kurlarında farklı yönlerde hareketler görüldü.

Dolar, bankalararası piyasada 33,48 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 36,58 seviyesinden karşılık buldu.

Dolar, bankalararası piyasada 33,48 TL'den işlem gördü. Euro/TL de 36,58 seviyesinden karşılık buldu.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 33,51 olurken, Euro/dolar da 1,0895 seviyesinden karşılık buldu.

Altının ons fiyatı %1,31 artışla 2.414,15 dolara çıktı.

Altının ons fiyatı %1,31 artışla 2.414,15 dolara çıktı.

Kapalıçarşı'da ise gram altın 2.627 TL, çeyrek altın ise 4.296 TL seviyesinde işlem görüyor. Altın, günün en çok kazandıran varlığı olarak dikkat çekiyor.

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