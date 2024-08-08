8 Ağustos Piyasa Gelişmeleri: BIST 100 Yükselişte, Altın Değer Kazanıyor
8 Ağustos Piyasa Gelişmeleri: BIST 100 Yükselişte, Altın Değer Kazanıyor
Bugün, 8 Ağustos'ta finans piyasalarında dikkat çekici hareketlilikler yaşandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükselişle günü kapatırken, altın fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Dolar ve Euro kurlarında ise farklı yönlerde dalgalanmalar gözlemlendi.
İşte günün piyasa gelişmeleri!
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü, %0,84 artışla 10.108,02 puana ulaştı.
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