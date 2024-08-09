Herkes Bunu Konuşuyor: Tokyo'dan Paris'e Düşen Madalya Sayısının ve Başarısızlığın Nedeni Ne?
Herkes Bunu Konuşuyor: Tokyo'dan Paris'e Düşen Madalya Sayısının ve Başarısızlığın Nedeni Ne?
Paris Olimpiyatları'nda Türkiye, cumhuriyetin 100. yılında 102 sporcuyla boy gösteriyor. Olimpiyat öncesi hedefler ve beklentilerle bugün madalya tablosundaki yerimiz kamuoyounda sorgulamalara yol açtı.
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Team Türkiye'nin 102 sporculuk kafilesinde olimpiyatlarda son bölüme girilirken madalya sevinci yaşayan sporcu sayısı oldukça az.
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Daha da düşündürücü nokta ise Türkiye'nin favori olduğu branşlarda bile hayal kırıklıkları yaşanıyor. Ata sporu övgüsüyle yarıştığımız güreşte 1988 Olimpiyatları'ndan sonra ilk kez madalya kazanamadık. Rıza Kayaalp'in yasaklı madde sebebiyle katılamadığı turnuvada madalya hayalimiz neredeyse başlamadan bitmişti.
Madalya aldığımız yeni branşlar olsa da toplam madalya sayısında büyük bir moral bozukluğu yaşanıyor. An itibariyle (9 Ağustos) 60.sırada olduğumuz madalya tablosunda geçildiğimiz ülkeler ise durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.
Madalyat tablosunda üzerimizde olan birkaç ülkeye bakacak olursak şunlar dikkat çekiyor: Kuzey Kore, Dominica, Botswana, Pakistan, Bahreyn, Guetemala, Uganda, Saint Lucia, Ukrayna, İran, Küba, Endonezya, Tayland, Çin Taipeisi...
Devlet katından ısrarla spora ve sporcuya büyük yatırımlar yapıldığı söylense ve tesisleşme adına yapılan binalar dile getirilse de bunların Paris'e yansımadığı net olarak görülüyor.
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Başarılı sporcuları sıcağı sıcağına arayarak bakanları aracılığıyla kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan da her zaman spordan gelen bir cumhurbaşkanı olarak desteklerinden bahsediyor ancak Erdoğan, bu yaz çok fazla telefon görüşmesi yapamadı. Son olarak Osman Aşkın Bak'ın "Cumhurbaşkanımızın selamı var" diyerek Filenin Sultanları'nı tebrik ettiğini görmüştük.
Türkiye son olarak 1984 yılında Los Angeles'ta altın madalya alamadan oyunları tamamlamıştı. 40 yıl sonra bir kez daha altınsız oyunları kapatma tehlikesi ile karşı karşıyayız. Bu başarısızlık sosyal medyada da dikkat çekilen noktalardan biri oldu.
Daha ilginç bir istatistik ise Sydney 2000'de alınan 3 altın madalyadan sonra uzun süre hiçbir olimpiyatta birden fazla altın madalya kazanamadık. Bu kötü seriyi Tokyo'da 2 altın alarak bozmuştuk.
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Yatırımlar ve karşılığı sorgulanmaya başlandı
Yusuf Dikeç ve Filenin Sultanları gerçek tabloyu gizliyor iddiası
Eğitim alanındaki spor okullarının katkısı da sorgulanmaya başlandı
Arkasında kaldığımız ülkeler sorgulamaların temelini oluşturuyor
Bizi kıskandığı iddia edilen ülkeler burada da farkı fazlasıyla açtı
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