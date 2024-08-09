Olimpiyat Oyunları ile Hayatımıza Giren Kelime: Repesaj
Olimpiyat Oyunları ile Hayatımıza Giren Kelime: Repesaj
Paris Olimpiyatları, ülkemizde önceki turnuvaların aksine çok daha fazla izleniyor. Sporcularımızın maçları yakından takip edilirken, diğer maçlarda alınan sonuçlar da büyük merakla izleniyor. Maçlarda spiker anlatımlarında öne çıkan terimlerden biri repesaj oldu. 'Repesaj maçına çıkma' tesellisi ile geçen maçlardan sonra en çok sorulan soru bu, nedir bu repesaj maçı?
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Ekranlarda maçı izlerken önce bir buruk "teşekkür" ardından, kaybedilen maça dair kısa bir yorum ve yorgun, mutsuz bir sesle gelen "ama her şey bitmedi, sporcumuz repesaj maçına çıkabilir" notu... Evet bu olimpiyatlarda sporcularımız birçok branşta madalyaya uzak kalırken, spiker tarafından dillendirilen yorumlardan biri hep bu oldu.
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Bir teselli armağanı tınısı yaratan repesaj maçı, altın ve gümüş madalya alınan branşlarda ilk turlarda elenen sporculara bronz madalya hakkı anlamına geliyor. Statüsü bir hayli farklı olan durum kaybedenler için son bir ümit denebilir.
Repesajın tanımı şu şekilde yapılıyor: Turnuvalarda, genellikle tek maç üzerinden elemeli bir sistemle finale doğru ilerlenir. Finalde, bütün maçlarını kazanıp finale çıkan iki sporcu haricinde bu süreçte yendikleri rakipler tekrar tek maç üzerinden elemeli olarak karşılaşırlar. Bu maçların amacı, bronz madalyaları kazanan iki sporcuya belirlemektir. Yani, repesaj maçları, bronz madalya şansı sunan ve bu şansı elde etmek için yapılan mücadeleleri ifade eder.
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