Olimpiyat Oyunları ile Hayatımıza Giren Kelime: Repesaj

Paris Olimpiyatları, ülkemizde önceki turnuvaların aksine çok daha fazla izleniyor. Sporcularımızın maçları yakından takip edilirken, diğer maçlarda alınan sonuçlar da büyük merakla izleniyor. Maçlarda spiker anlatımlarında öne çıkan terimlerden biri repesaj oldu. 'Repesaj maçına çıkma' tesellisi ile geçen maçlardan sonra en çok sorulan soru bu, nedir bu repesaj maçı?