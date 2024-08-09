Yusuf Dikeç'in Atış Sırasındaki Rahatlığı Artık Bir Gol Sevinci
Yusuf Dikeç'in Atış Sırasındaki Rahatlığı Artık Bir Gol Sevinci
Milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in Paris Olimpiyatları'nı sallayan atış pozisyonu artık tüm alanlarda karşılık buluyor. Fenomen haline gelen duruşuyla olimpiyatta mücadele eden sporcuların bile sevinçlerini etkileyen hareket artık yeşil sahalarda.
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Yusuf Dikeç madalya için yarışırken muhtemelen bırakacağı etkiden habersizdi. Ekipmansız, elleri ceplerinde şekilde atışını yapan ve takım olarak aldığımız madalyada payı bulunan Dikeç'in fenomen hareketinin etkisi azalmıyor.
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Olimpiyat rekoru kıran Armand Duplantis'in sevincini Yusuf Dikeç'e selam çakarak kutlaması tüm dünyada tekrar bu hareketi manşetlere taşırken artık yavaş yavaş yeşil sahalar da bu hareketten nasibini alıyor.
Lille deplasmanında takımına beraberlik golünü kazandıran İrfan Can Kahveci tüm takım arkadaşlarını geride bırakarak kameraya koşmuş ve kameralara ve foto muhabirlere Yusuf Dikeç selamını vermişti.
Ama bu sevincin İrfan'la sınırlı kalmayacağı belli oldu. Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda dün gece Atina'da Yusuf Dikeç'in hareketi bir kez daha gol sevinci olarak karşımıza çıktı. Ajax'ın deplasmanda Panathinaikos'u 1-0 yendiği maçta golünü atan Steven Berghuis gol sevincini tıpkı İrfan Can Kahveci gibi yaşamayı tercih etti.
Ajax maç sonunda Berghuis'in sevincini fotoğraf ve video olarak paylaşırken sporcumuz Yusuf Dikeç'i de etiketlemeyi unutmadı.
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Henüz ligler başlamadı, Avrupa'da ön eleme maçları oynanıyor. Bu hafta bile bize gösterdi ki Yusuf Dikeç'in fenomen haline gelen hareketini yeşil sahalarda çok daha sık göreceğiz.
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