Özlem Sona Erdi, Süper Lig Bugün Başlıyor
Özlem Sona Erdi, Süper Lig Bugün Başlıyor
Mayıs ayında oynanan son lig maçından bu yana özlemle beklediğimiz Süper Lig bugün başlıyor.
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2023-24 sezonuna Galatasaray'ın şampiyonluğu ile nokta koymuştuk. Karagümrük, Ankaragücü, Pendikspor ve İstanbulspor ise lige veda eden takımlar olmuştu. Kıyasıya bir rekabetin sürdüğü sezonun finali da farklı olmamıştı.
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Fenerbahçe, 99 puan almasına rağmen ipi 102 puan alan Galatasaray göğüslemiş; Fenerbahçe'nin aldığı puan da son yılların rekorları arasına girmişti.
İki takımın başa baş mücadelesinden çok uzakta kalan Beşiktaş, Galatasaray'dan 46, Fenerbahçe'den ise 43 puan fark yemişti. Ancak siyah beyazlılar sezon sonu Türkiye Kupası ile kötü giden sezonu tersine çevirirken geçtiğimiz hafta da Süper Kupa'yı alarak bu kara sezona iki kupa sığdırmış oldu.
Süper Kupa'da beklemediği bir yara alan Galatasaray, son şampiyon olarak yeni sezonu bu akşam evinde açıyor. Yaz sıcakları gereği maç alışılmış saatlerin dışında 21.00'de oynanacak.
Galatasaray'ın sezon açılışındaki rakibi ise geçtiğimiz sezon son haftalarda aldığı mucize sonuçlarla lige tutunan Hatayspor olacak. Hatayspor zorlu geçen sezonu ligde kalarak taçlandırmış ve depremden sonra tesissiz ve statsız bir ortamda büyük bir başarıya imza atmıştı.
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Bu gece Rams Park Arena'da 21.00'de başlayacak maçın düdüğü Turgut Doman'da olacak. Doman'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Candaş Elbil yapacak.
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