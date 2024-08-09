Niğde'deki Katliamın Şoku Yaşanırken Bir Haber de Ankara'dan Geldi: Köpekleri Parçalayarak Öldürmüşler

Jandarma’nın olay yerine çağrıldığını ancak ekiplerin bir müdahalede bulunmadığını belirten Solmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Jandarma sadece burada bizi sakinleştirmeye çalıştı. Burada büyük bir katliam olmuş. Avukat arkadaşlarımız şu an suç duyurusuna bulunmaya ve olay yerine savcı getirmek için gittiler. Şu an arkadaşlarımız toprakları kazarak köpekleri çıkarmaya çalışıyor. Çok büyük bir koku olduğu için maskeyle durabiliyoruz. Acilen bu katliamı durdurun.” çağrısı yaptı.