Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Niğde'deki Katliamın Şoku Yaşanırken Bir Haber de Ankara'dan Geldi: Köpekleri Parçalayarak Öldürmüşler

Niğde'deki Katliamın Şoku Yaşanırken Bir Haber de Ankara'dan Geldi: Köpekleri Parçalayarak Öldürmüşler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 08:36

Hayvan hakları savunucuları ve milyonlarca vatandaşın tepkisine rağmen AKP ve MHP vekillerinin oylarıyla geçen, muhalefetin tüm ortak noktada buluşma tekliflerinin reddedildiği sokak hayvanları yasasının ilk haftası doluyor. Bu ilk haftada Niğde ve Ankara'dan katliam haberleriyle sarsıldık.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Niğde'de ortaya çıkan "hayvan mezarlığı" adı altındaki bölgede birçok köpeğin cansız bedenine ulaşılmıştı. Hayvan hakları savunucuları ve hukukçular bölgeye giderek katliamın boyutunu gözler önüne sermişti.

Niğde'de ortaya çıkan "hayvan mezarlığı" adı altındaki bölgede birçok köpeğin cansız bedenine ulaşılmıştı. Hayvan hakları savunucuları ve hukukçular bölgeye giderek katliamın boyutunu gözler önüne sermişti.

HAYFED Başkanı Nihal Kasa "Belediye görevlilerinin sabaha karşı bakımevinde öldürülmüş hayvanları her gün toplu biçimde araçla sabaha karşı bir alana götürüp orada attığını gördük" şeklinde açıklama yaparken belediye kaynakları bunu reddedip "kanuna ve vicdana uygun" bir uygulama içinde olduklarını açıklamıştı.

HAYFED Başkanı Nihal Kasa "Belediye görevlilerinin sabaha karşı bakımevinde öldürülmüş hayvanları her gün toplu biçimde araçla sabaha karşı bir alana götürüp orada attığını gördük" şeklinde açıklama yaparken belediye kaynakları bunu reddedip "kanuna ve vicdana uygun" bir uygulama içinde olduklarını açıklamıştı.

Bölgedeki hayvan severlerin bakımını yaptığı, üç ayaklı ve yeni doğum yaptığı söylenen bir köpeğin de belediye tarafından bu çukurlara atıldığı tespit edilmiş ve tepki çığ gibi büyümüştü. Ne yazık ki buradaki acı geçmeden, sorumlulular tespit edilemeden bir acı haber de Ankara'dan geldi.

Bölgedeki hayvan severlerin bakımını yaptığı, üç ayaklı ve yeni doğum yaptığı söylenen bir köpeğin de belediye tarafından bu çukurlara atıldığı tespit edilmiş ve tepki çığ gibi büyümüştü. Ne yazık ki buradaki acı geçmeden, sorumlulular tespit edilemeden bir acı haber de Ankara'dan geldi.

Gece saatlerinde ortaya çıkan katliam, tahmin edilemez boyutlarda olduğu görülüyor. Ankara Altındağ Belediyesi’nin sokaktan topladığı köpekleri katlederek çukurlara gömdüğü tespit edildi. Toplu mezara giden hayvan hakları savunucusu Neylan Solmaz, “Hayvanlar parçalanarak öldürülmüş. Büyük bir katliam var” dedi.

Gece saatlerinde ortaya çıkan katliam, tahmin edilemez boyutlarda olduğu görülüyor. Ankara Altındağ Belediyesi’nin sokaktan topladığı köpekleri katlederek çukurlara gömdüğü tespit edildi. Toplu mezara giden hayvan hakları savunucusu Neylan Solmaz, “Hayvanlar parçalanarak öldürülmüş. Büyük bir katliam var” dedi.

Olayın başlangıcı ise şu şekilde gelişti: Köpeklerin şiddet uygulanarak toplandığına ilişkin ihbar alan hayvan hakları savunucuları Altındağ Belediyesi’ne ait barınağa gittiğinde, barınağa ait birkaç kilometre ilerideki arazide açılmış çukurların içinde öldürülmüş köpekler ile karşılaştı.

Olayın başlangıcı ise şu şekilde gelişti: Köpeklerin şiddet uygulanarak toplandığına ilişkin ihbar alan hayvan hakları savunucuları Altındağ Belediyesi’ne ait barınağa gittiğinde, barınağa ait birkaç kilometre ilerideki arazide açılmış çukurların içinde öldürülmüş köpekler ile karşılaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Konuyla ilgili konuşan Solmaz, şunları söyledi: “Biz ihbar üzerine barınağa geldiğimizde barınağın yeni yıkandığını gördük. Bize sorun olmadığı ifade edildi; ancak alanda yoğun bir koku olması sebebiyle Altındağ Belediyesi Veterinerlik binasından bir 10 dakika dağa doğru tırmandığınızda açılmış çukurlar ile karşılaştık. Hayvanlar vahşi şekilde katledilmiş. Parçalanmış köpek cesetleri var. Hayvanların ayakları ve elleri bağlanmış şekilde öldürülerek çuvallarla çukura atılmış. Eski ve yeni çok sayıda çukur var.”

Konuyla ilgili konuşan Solmaz, şunları söyledi: “Biz ihbar üzerine barınağa geldiğimizde barınağın yeni yıkandığını gördük. Bize sorun olmadığı ifade edildi; ancak alanda yoğun bir koku olması sebebiyle Altındağ Belediyesi Veterinerlik binasından bir 10 dakika dağa doğru tırmandığınızda açılmış çukurlar ile karşılaştık. Hayvanlar vahşi şekilde katledilmiş. Parçalanmış köpek cesetleri var. Hayvanların ayakları ve elleri bağlanmış şekilde öldürülerek çuvallarla çukura atılmış. Eski ve yeni çok sayıda çukur var.”

Jandarma’nın olay yerine çağrıldığını ancak ekiplerin bir müdahalede bulunmadığını belirten Solmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Jandarma sadece burada bizi sakinleştirmeye çalıştı. Burada büyük bir katliam olmuş. Avukat arkadaşlarımız şu an suç duyurusuna bulunmaya ve olay yerine savcı getirmek için gittiler. Şu an arkadaşlarımız toprakları kazarak köpekleri çıkarmaya çalışıyor. Çok büyük bir koku olduğu için maskeyle durabiliyoruz. Acilen bu katliamı durdurun.” çağrısı yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilgili bölgenin sorumluluk alanlarında olmadığını ve konunun takipçisi olacaklarını bildiren bir açıklama yayınladı. Öte yandan Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilgili bölgenin sorumluluk alanlarında olmadığını ve konunun takipçisi olacaklarını bildiren bir açıklama yayınladı. Öte yandan Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
113
44
20
11
6
3
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın