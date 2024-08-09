Niğde'deki Katliamın Şoku Yaşanırken Bir Haber de Ankara'dan Geldi: Köpekleri Parçalayarak Öldürmüşler
Niğde'deki Katliamın Şoku Yaşanırken Bir Haber de Ankara'dan Geldi: Köpekleri Parçalayarak Öldürmüşler
Hayvan hakları savunucuları ve milyonlarca vatandaşın tepkisine rağmen AKP ve MHP vekillerinin oylarıyla geçen, muhalefetin tüm ortak noktada buluşma tekliflerinin reddedildiği sokak hayvanları yasasının ilk haftası doluyor. Bu ilk haftada Niğde ve Ankara'dan katliam haberleriyle sarsıldık.
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Niğde'de ortaya çıkan "hayvan mezarlığı" adı altındaki bölgede birçok köpeğin cansız bedenine ulaşılmıştı. Hayvan hakları savunucuları ve hukukçular bölgeye giderek katliamın boyutunu gözler önüne sermişti.
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HAYFED Başkanı Nihal Kasa "Belediye görevlilerinin sabaha karşı bakımevinde öldürülmüş hayvanları her gün toplu biçimde araçla sabaha karşı bir alana götürüp orada attığını gördük" şeklinde açıklama yaparken belediye kaynakları bunu reddedip "kanuna ve vicdana uygun" bir uygulama içinde olduklarını açıklamıştı.
Bölgedeki hayvan severlerin bakımını yaptığı, üç ayaklı ve yeni doğum yaptığı söylenen bir köpeğin de belediye tarafından bu çukurlara atıldığı tespit edilmiş ve tepki çığ gibi büyümüştü. Ne yazık ki buradaki acı geçmeden, sorumlulular tespit edilemeden bir acı haber de Ankara'dan geldi.
Gece saatlerinde ortaya çıkan katliam, tahmin edilemez boyutlarda olduğu görülüyor. Ankara Altındağ Belediyesi’nin sokaktan topladığı köpekleri katlederek çukurlara gömdüğü tespit edildi. Toplu mezara giden hayvan hakları savunucusu Neylan Solmaz, “Hayvanlar parçalanarak öldürülmüş. Büyük bir katliam var” dedi.
Olayın başlangıcı ise şu şekilde gelişti: Köpeklerin şiddet uygulanarak toplandığına ilişkin ihbar alan hayvan hakları savunucuları Altındağ Belediyesi’ne ait barınağa gittiğinde, barınağa ait birkaç kilometre ilerideki arazide açılmış çukurların içinde öldürülmüş köpekler ile karşılaştı.
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Konuyla ilgili konuşan Solmaz, şunları söyledi: “Biz ihbar üzerine barınağa geldiğimizde barınağın yeni yıkandığını gördük. Bize sorun olmadığı ifade edildi; ancak alanda yoğun bir koku olması sebebiyle Altındağ Belediyesi Veterinerlik binasından bir 10 dakika dağa doğru tırmandığınızda açılmış çukurlar ile karşılaştık. Hayvanlar vahşi şekilde katledilmiş. Parçalanmış köpek cesetleri var. Hayvanların ayakları ve elleri bağlanmış şekilde öldürülerek çuvallarla çukura atılmış. Eski ve yeni çok sayıda çukur var.”
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilgili bölgenin sorumluluk alanlarında olmadığını ve konunun takipçisi olacaklarını bildiren bir açıklama yayınladı. Öte yandan Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.
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