Instagram Açıldı mı? Bakan Ersoy’dan Instagram Konusunda Yeni Açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Instagram'a getirilen erişim yasağına dair, 'Ulaştırma Bakanlığının takip ettiği bir konu. Karşılıklı görüşmelerle anlayışlı bir şekilde iki tarafın anlayışlı yaklaşımıyla kısa sürede çözülür diye umut ediyorum' dedi.