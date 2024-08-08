Instagram Açıldı mı? Bakan Ersoy’dan Instagram Konusunda Yeni Açıklama
Instagram Açıldı mı? Bakan Ersoy’dan Instagram Konusunda Yeni Açıklama
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Instagram'a getirilen erişim yasağına dair, 'Ulaştırma Bakanlığının takip ettiği bir konu. Karşılıklı görüşmelerle anlayışlı bir şekilde iki tarafın anlayışlı yaklaşımıyla kısa sürede çözülür diye umut ediyorum' dedi.
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Instagram'a yönelik erişim yasağına değinen Ersoy konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:
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"Ulaştırma Bakanlığımızın takip ettiği bir konu. Karşılıklı görüşmelerle anlayışlı bir şekilde iki tarafın anlayışlı yaklaşımıyla kısa sürede çözülür diye umut ediyorum.”
“Biz tanıtımda her şeyi çeşitlemiş durumdayız. Bizim bütün tanıtımımız Instagram üzerinde değil. Çok küçük bir parçası Instagram üzerinde. Ulusal kanalları da kullanıyoruz, sosyal medyanın birçok çeşidini de kullanıyoruz. Youtube'u, Twitter'ı, Instagram'ı ve yazılı basını da dijital basının her alanını da kullanıyoruz. Biz çok geniş kapsamlı çok çeşitli bir tanıtım yapıyoruz artık Türkiye için."
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Öyle olmaz komple ülkeyi kapatalım sizinde para musluğunuz kesilir hem.
komikmiş
Mal mal mal