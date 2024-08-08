Instagram Açıldı mı Diye Sormaktan Bi Hal Olduk! Instagram Yok Diye Doğum Gününü de Tatilini de İptal Eden Var
Instagram Açıldı mı Diye Sormaktan Bi Hal Olduk! Instagram Yok Diye Doğum Gününü de Tatilini de İptal Eden Var
Instagram’ın 2 Ağustos’tan beri kapalı olmadı herkesi etkiledi. Instagram üzerinden ticaret yapan da, tanıtım yapan da… Hiç bir şey yapmayıp sadece kaydıran da etkilendi hayatı Instagram olanlar da…
Bir de Instagram için yaşayanlar var. Instagram’da fotoğraf paylaşmak için tatile gidenler, yemek yiyenler… Ekol TV’de yer alan habere göre; Instagram’ın kapatılması sonrasında fotoğraf paylaşamayacağı için Doğum gününü iptal edenler de var tatil planını erteleyenler de…
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Türkiye’de son bir haftadır gündem Instagram’ın kapatılmış olması.
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BTK’nın Instagram’ı kapatmasını destekleyenler de oldu tepki gösterenler de.
Tabii ki tepki gösterenler arasında işlerini oradan yürütenler de var, oraya bağımlı olarak yaşayanlar da.
Ekol TV’de yer alan habere göre; Instagram’ın kapatılması birçok insanın hayatını derinden etkiledi.
Kapatılan Instagram nedeniyle tatil planını da doğum gününü de iptal edenler var.
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İşte Ekol TV'deki haberin detayları...
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