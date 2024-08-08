Instagram Açıldı mı Diye Sormaktan Bi Hal Olduk! Instagram Yok Diye Doğum Gününü de Tatilini de İptal Eden Var

Instagram’ın 2 Ağustos’tan beri kapalı olmadı herkesi etkiledi. Instagram üzerinden ticaret yapan da, tanıtım yapan da… Hiç bir şey yapmayıp sadece kaydıran da etkilendi hayatı Instagram olanlar da…

Bir de Instagram için yaşayanlar var. Instagram’da fotoğraf paylaşmak için tatile gidenler, yemek yiyenler… Ekol TV’de yer alan habere göre; Instagram’ın kapatılması sonrasında fotoğraf paylaşamayacağı için Doğum gününü iptal edenler de var tatil planını erteleyenler de…