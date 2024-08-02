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“Peki Ya Sen Nasılsın Instagram Çocuk!” Instagram Kapatılınca Kendinizi Nasıl Hissettiniz?

“Peki Ya Sen Nasılsın Instagram Çocuk!” Instagram Kapatılınca Kendinizi Nasıl Hissettiniz?

Instagram
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
02.08.2024 - 14:47 Son Güncelleme: 02.08.2024 - 14:50

Türkiye 2 Ağustos Cuma gününe Instagram sürprizi ile uyandı. Türkiye’de Instagram’a erişim kısıtlandı. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada gündem olan Instagram’ın kapanmasından en çok etkilenenlerden biri de biliyoruz ki sensin ‘Instagram Çocuk!’. 

Hikaye atamıyorsun, “Hoşgeldin Ağustos” diyemiyorsun. 

Peki anlatsana biraz Instagram Çocuk; Sen nasılsın? 

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Instagram Kapatılınca Kendinizi Nasıl Hissettiniz?

Instagram’ın kapanmasından sonra hangisi daha favorin oldu?

Peki ya Instagram bir daha hiç açılmazsa?

Peki Instagram’ın Hamas lideri Haniye paylaşımları nedeniyle kapatıldığı söyleniyor, ne diyorsun?

Son bir sorum daha var: Hamas lideri için ‘Ulusan Yas’ ilan edildi, ona ne dersin?

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