“Peki Ya Sen Nasılsın Instagram Çocuk!” Instagram Kapatılınca Kendinizi Nasıl Hissettiniz?

Türkiye 2 Ağustos Cuma gününe Instagram sürprizi ile uyandı. Türkiye’de Instagram’a erişim kısıtlandı. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada gündem olan Instagram’ın kapanmasından en çok etkilenenlerden biri de biliyoruz ki sensin ‘Instagram Çocuk!’.

Hikaye atamıyorsun, “Hoşgeldin Ağustos” diyemiyorsun.

Peki anlatsana biraz Instagram Çocuk; Sen nasılsın?