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Ankara’da Yolcu Otobüsü Köprünün Ayağına Saplandı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Ankara’da Yolcu Otobüsü Köprünün Ayağına Saplandı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Ankara
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.08.2024 - 08:32

Ankara’da yolcu otobüsü, bu sabah saatlerinde köprünün ayağına çarparak kaza yaptı. Çok sayıda ölü ve yaralının olduğu tahmin edilen olayda ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Ankara’dan Eskişehir yönüne giden yolcu otobüsü, sabah saat 05.00’te köprünün ayaklarından birine çarptı.

Ankara’dan Eskişehir yönüne giden yolcu otobüsü, sabah saat 05.00’te köprünün ayaklarından birine çarptı.

Polatlı ilçesinde yaşanan kazada çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Polatlı ilçesinde yaşanan kazada çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin’in yaptığı açıklamaya göre, olay yerinde fren izi olmadığını ve kazanın büyük ihtimalle şoförün uyuması sebebiyle gerçekleştiğini söyledi.

Ankara Valisi Vasip Şahin’in yaptığı açıklamaya göre, olay yerinde fren izi olmadığını ve kazanın büyük ihtimalle şoförün uyuması sebebiyle gerçekleştiğini söyledi.

İhlas Haber Ajansı, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini duyurdu.

İhlas Haber Ajansı, kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiğini duyurdu.

Olay yerinden görüntüler 👇

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