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Trabzonspor Maçında Galatasaray Forması Giyenler, Stattan Çıkarıldı

Trabzonspor Maçında Galatasaray Forması Giyenler, Stattan Çıkarıldı

Trabzon galatasaray
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
09.08.2024 - 10:38

Trabzonspor, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Rapid Wien ile karşılaştı. Maçın devre arasında ise tribünlerin tepkisini çektiği iddia edilen ve güvenliklerin müdahale ettiği bir kargaşa yaşandı.

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Sezona yeni umutlarla başlayan Karadeniz Fırtınası, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında dün akşam evinde Avusturya temsilcisi Rapid Wien'i ağırladı. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavililer dolu tribünler önünde avantaj aradı.

Sezona yeni umutlarla başlayan Karadeniz Fırtınası, Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında dün akşam evinde Avusturya temsilcisi Rapid Wien'i ağırladı. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavililer dolu tribünler önünde avantaj aradı.

Trabzonspor favori olarak çıktığı maçta sürpriz bir sonuçla karşılaştı ve 67.dakikada Grgic'in golüne engel olamayan temsilcimiz tur umudunu Viyana'ya bıraktı.

Trabzonspor favori olarak çıktığı maçta sürpriz bir sonuçla karşılaştı ve 67.dakikada Grgic'in golüne engel olamayan temsilcimiz tur umudunu Viyana'ya bıraktı.

Tribünlerin doluluğu göze çarparkan, devre arasında tatsız bir olay yaşandı. Trabzonsporlu taraftarların tepkisine neden olduğu iddia edilen olay güvenlik güçlerinin araya girmesine neden oldu.

Tribünlerin doluluğu göze çarparkan, devre arasında tatsız bir olay yaşandı. Trabzonsporlu taraftarların tepkisine neden olduğu iddia edilen olay güvenlik güçlerinin araya girmesine neden oldu.

İddiaya göre Papara Park'ta Trabzonspor - Rapid Wien maçını izlemeye gelen iki kadın taraftara üzerlerinde Galatasaray forması olduğu için tepkilere neden oldu.

İddiaya göre Papara Park'ta Trabzonspor - Rapid Wien maçını izlemeye gelen iki kadın taraftara üzerlerinde Galatasaray forması olduğu için tepkilere neden oldu.

İlk yarıyı sorunsuz izleyen iki kadın taraftar devre arasında tepkiyle karşılaşınca güvenlik güçleri olaya el attı. İki kadın taraftara eşlik ederek stattan çıkmalarını sağlayan güvenlik güçleri daha büyük bir olayın olmasını önledi. Sosyal medyada ise taraflarlar kadın taraftarlara yapılana tepki gösterdi.

İlk yarıyı sorunsuz izleyen iki kadın taraftar devre arasında tepkiyle karşılaşınca güvenlik güçleri olaya el attı. İki kadın taraftara eşlik ederek stattan çıkmalarını sağlayan güvenlik güçleri daha büyük bir olayın olmasını önledi. Sosyal medyada ise taraflarlar kadın taraftarlara yapılana tepki gösterdi.
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Bazı taraftarlar Avrupa takımıyla oynanan bir maç olduğu için farklı takım forması giyilebileceğini söyledi

Bazı taraftarlar Avrupa takımıyla oynanan bir maç olduğu için farklı takım forması giyilebileceğini söyledi
twitter.com

Uygulamaya en çok tepki gösterenler Trabzonspor taraftarı oldu

Uygulamaya en çok tepki gösterenler Trabzonspor taraftarı oldu
twitter.com

"Onlar bizim misafirimiz"

"Onlar bizim misafirimiz"
twitter.com

"Yakışmıyor bize"

"Yakışmıyor bize"
twitter.com

Kombineli taraftarmış

Kombineli taraftarmış
twitter.com

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