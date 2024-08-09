Olimpiyat Oyunları’nda Büyük Hüsran! Olimpiyatlardaki Başarısızlığımızın Sebebi Ne Olabilir?

Uzun çalışmalar, büyük umutlarla gittiğimiz Paris Olimpiyat Oyunları’nda istediğimiz sonuçları alamadık. Oyunlar devam ediyor ancak madalya sıralamasında 60. Sıradayız! (2 gümüş, 3 bronz)

Madalya sıralamasına Pakistan, Kuzey Kore, Uganda, Guatemala, savaş içinde olan Ukrayna, İsrail gibi ülkelerin bile arkasındayız.

Bir önceki olimpiyatlar olan Tokyo’da 2 altın, 2 gümüş, 9 bronz madalya almıştık. Şimdi ise adeta dibe vurduk!

Bu ‘büyük hüsran’ hakkında siz ne düşünüyorsunuz?