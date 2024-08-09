Olimpiyat Oyunları’nda Büyük Hüsran! Olimpiyatlardaki Başarısızlığımızın Sebebi Ne Olabilir?
Olimpiyat Oyunları’nda Büyük Hüsran! Olimpiyatlardaki Başarısızlığımızın Sebebi Ne Olabilir?
Uzun çalışmalar, büyük umutlarla gittiğimiz Paris Olimpiyat Oyunları’nda istediğimiz sonuçları alamadık. Oyunlar devam ediyor ancak madalya sıralamasında 60. Sıradayız! (2 gümüş, 3 bronz)
Madalya sıralamasına Pakistan, Kuzey Kore, Uganda, Guatemala, savaş içinde olan Ukrayna, İsrail gibi ülkelerin bile arkasındayız.
Bir önceki olimpiyatlar olan Tokyo’da 2 altın, 2 gümüş, 9 bronz madalya almıştık. Şimdi ise adeta dibe vurduk!
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