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Olimpiyat Oyunları’nda Büyük Hüsran! Olimpiyatlardaki Başarısızlığımızın Sebebi Ne Olabilir?

Olimpiyat Oyunları’nda Büyük Hüsran! Olimpiyatlardaki Başarısızlığımızın Sebebi Ne Olabilir?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
09.08.2024 - 11:48

Uzun çalışmalar, büyük umutlarla gittiğimiz Paris Olimpiyat Oyunları’nda istediğimiz sonuçları alamadık. Oyunlar devam ediyor ancak madalya sıralamasında 60. Sıradayız!  (2 gümüş, 3 bronz) 

Madalya sıralamasına Pakistan, Kuzey Kore, Uganda, Guatemala, savaş içinde olan Ukrayna, İsrail gibi ülkelerin bile arkasındayız. 

Bir önceki olimpiyatlar olan Tokyo’da 2 altın, 2 gümüş, 9 bronz madalya almıştık. Şimdi ise adeta dibe vurduk!

Bu ‘büyük hüsran’ hakkında siz ne düşünüyorsunuz? 

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Olimpiyat Oyunları'nda adeta 'dibe vurmamız' hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

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