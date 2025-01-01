Zendaya, Challengers Filmindeki "Üçlü Öpüşme" Sahnesini Nasıl Çektiklerini Açıkladı

'Gerçekten, bu dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz yönlü bir öpücük çünkü çok fazla insan var. Belli bir zamanda bize doğru gelen bir kamera var. Mike'tan Josh'a geçtiğimde, kamera geldiğinde geri çekilmem gerektiğini biliyorum. Oyunda çok fazla şey var'