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Zendaya, Challengers Filmindeki "Üçlü Öpüşme" Sahnesini Nasıl Çektiklerini Açıkladı

Zendaya, Challengers Filmindeki "Üçlü Öpüşme" Sahnesini Nasıl Çektiklerini Açıkladı

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.01.2025 - 20:38

Zendaya, Josh O'Connor ve Mike Faist'in başrollerinde yer aldığı Challengers 2024 yılına damga vurmuştu. Filmde özellikle başrol oyuncularının yer aldığı 'üçlü öpüşme' sahnesi öne çıkmıştı. Söz konusu sahneyi hala dilimizden düşüremezken Zendaya'dan çok konuşulacak bir itiraf geldi. Tashi karakterine hayat veren Zendaya, o sahneyi nasıl çektiklerini açıkladı.

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2024 yılının en çok konuşulan filmlerinden Challengers, özellikle bir sahnesiyle gündeme oturmuştu.

2024 yılının en çok konuşulan filmlerinden Challengers, özellikle bir sahnesiyle gündeme oturmuştu.

Zendaya, Josh O'Connor ve Mike Faist'in başrollerinde yer aldığı film, ATP Challenger Tour'da karşılaşan üç kişiyi ele alıyor.

Zendaya, Josh O'Connor ve Mike Faist'in başrollerinde yer aldığı film, ATP Challenger Tour'da karşılaşan üç kişiyi ele alıyor.

Filmdeki en öne çıkan sahne Tashi, kocası Art ve eski sevgilisi Patrick'in üçlü öpüşme sahnesi olurken Zendaya'dan söz konusu sahne hakkında itiraf geldi.

Filmdeki en öne çıkan sahne Tashi, kocası Art ve eski sevgilisi Patrick'in üçlü öpüşme sahnesi olurken Zendaya'dan söz konusu sahne hakkında itiraf geldi.

Üçlü öpüşme sahnesi hakkında kendisine çok soru yöneltildiğini belirten Zendaya, şu açıklamayı yaptı:

Üçlü öpüşme sahnesi hakkında kendisine çok soru yöneltildiğini belirten Zendaya, şu açıklamayı yaptı:

'Gerçekten, bu dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz yönlü bir öpücük çünkü çok fazla insan var. Belli bir zamanda bize doğru gelen bir kamera var. Mike'tan Josh'a geçtiğimde, kamera geldiğinde geri çekilmem gerektiğini biliyorum. Oyunda çok fazla şey var' 

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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