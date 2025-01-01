Brad Pitt ve Morgan Freeman'lı Seven Filmi 30. Yılına Özel Yeniden Vizyona Girecek!
Brad Pitt ve Morgan Freeman'lı Seven Filmi 30. Yılına Özel Yeniden Vizyona Girecek!
Kaynak: https://www.ntv.com.tr/n-life/kultur-...
Kayıp Kız, Dövüş Kulübü ve Zodiac gibi filmlerin yönetmeni David Fincher'ın unutulmaz eserlerinden biri de Seven olmuştu. Başrolünde Brad Pitt ve Morgan Freeman'ın yer aldığı 1995 yapımı film, o dönem izlenme rekorları girmişti. Film, 30. yılına özel Türkiye'de 24 Ocak 2025'te yeniden vizyona girecek.
Kaynak: NTV
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İki dedektifin yedi büyük günahı referans alarak cinayetler işleyen bir seri katili yakalamaya çalışmasını anlatan Seven büyük bir ilgi görmüştü.
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Başrolünde Brad Pitt ve Morgan Freeman'ın yer aldığı film, 1995 yılında vizyona girmiş ve çok beğenilmişti.
Kayıp Kız, Dövüş Kulübü ve Zodiac gibi filmlerin yönetmeni David Fincher'ın sevilen eseri Seven'la ilgili 30. yıl dönümünde önemli bir gelişme yaşandı.
Film, 30. yılına özel 24 Ocak 2025'te Türkiye'de yeniden vizyona girecek.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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