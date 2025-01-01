Yine Ertelendi: Robert Pattinson'lı The Batman: Part II'nin Vizyon Tarihi Belli Oldu!
Yine Ertelendi: Robert Pattinson'lı The Batman: Part II'nin Vizyon Tarihi Belli Oldu!
Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/r...
Robert Pattinson’ın başrolde olduğu The Batman filmi dünya çapında başarı elde etmişti. Devam filmi niteliğinde olan The Batman: Part II'nin ekim 2025'te gösterime girmesi planlanmıştı. Ancak film, Hollywood'daki yazar grevi nedeniyle 2 Ekim 2026'ya ertelenmişti. Filmin bir kez daha ertelendiği duyuruldu.
Kaynak: Cumhuriyet
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2022 yılında yayınlanan The Batman filmi dünya çapında büyük ilgiyle izlenmişti.
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Robert Pattinson'ın başrolünde oynadığı filmin ikincisi için hazırlıklar başlamış ve The Batman: Part II'nin Ekim 2025'te vizyona girmesi planlanmıştı.
Matt Reeves'in yönetmenliğini üstleneceği “The Batman: Part II" Hollywood'daki yazar grevi sebebiyle 2 Ekim 2026’ya ertelenmişti.
Ancak film, Warner Bros.'un son duyurusuyla bir yıl daha ertelenerek 2027'ye ertelendi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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