İzlenme Rekorları Kıran Gassal'dan İkinci Sezon Tanıtımı Geldi!
İzlenme Rekorları Kıran Gassal'dan İkinci Sezon Tanıtımı Geldi!
TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanan Gassal ilk sezonuyla büyük beğeni toplamıştı. Kısa sürede rekor bir izlenmeye ulaşan Gassal'dan ikinci sezon müjdesi gelmişti. Ne zaman geleceği henüz belli olmasa da hazırlıkları büyük bir hızla devam eden Gassal'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gassal'ın ikinci bölüm fragmanı geldi!
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TRT Tabii'de yayınlanan Gassal, kısa sürede izlenme rekorları kırdı ve çok beğenildi.
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Başta tanıtım yöntemi sebebiyle eleştirilen dizinin tüm sezonunun yayınlanmasının ardından, eleştiriler yerini övgülere bıraktı.
İkinci sezonun geleceğinin duyurulmasının ardından da daha şimdiden heyecanlı bekleyiş başladı.
Sezon tarihi belli olmamasına rağmen, fenomen diziyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Dizinin ikinci sezon tanıtımı geldi bile! Geriye meraklı bekleyişimiz kaldı...
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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