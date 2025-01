As Bayrakları As: Angelina Jolie, Maria Filmindeki Partneri Haluk Bilginer'i Övmelere Doyamadı

Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrollerinde yer aldığı Maria filmi, kısa sürede yoğun ilgi toplamıştı. Gururumuz Haluk Bilginer'in adeta döktürdüğü film olumlu yorumlar alırken Angelina Jolie'den bomba bir itiraf geldi. Jolie, rol arkadaşı Bilginer'i resmen övmelere doyamadı. Bilginer'le sette yaşadıklarını ve profesyonelliğini anlatan Jolie, 'As bayrakları as' dedirtti.