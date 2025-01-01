As Bayrakları As: Angelina Jolie, Maria Filmindeki Partneri Haluk Bilginer'i Övmelere Doyamadı
As Bayrakları As: Angelina Jolie, Maria Filmindeki Partneri Haluk Bilginer'i Övmelere Doyamadı
Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrollerinde yer aldığı Maria filmi, kısa sürede yoğun ilgi toplamıştı. Gururumuz Haluk Bilginer'in adeta döktürdüğü film olumlu yorumlar alırken Angelina Jolie'den bomba bir itiraf geldi. Jolie, rol arkadaşı Bilginer'i resmen övmelere doyamadı. Bilginer'le sette yaşadıklarını ve profesyonelliğini anlatan Jolie, 'As bayrakları as' dedirtti.
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Efsanevi opera sanatçısı Maria Callas'ın hayat hikayesini konu edinen "Maria" senenin en çok konuşulan işlerinden biriydi.
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Angelina Jolie'ye Haluk Bilginer'in eşlik ettiği film bizim açımızdan "As bayrakları as" tadında bir iş olurken Jolie, gururumuz Haluk Bilginer hakkında bomba açıklamalarda bulundu.
Filmde Jolie'nin partneri olan ve Aristotle Onassis karakterine hayat veren Haluk Bilginer, bu rolüyle gururumuzu okşarken Angelina Jolie de Bilginer'e hayran kalmış.
Jolie, Haluk Bilginer için "Çok hızlı dost olduk. Onun sette olmasını, onunla çalışmayı çok sevdim. O kadar iyi bir oyuncu ki rol yaptığını anlamıyorsunuz." dedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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