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AFAD Paylaştı: Malatya 4 Büyüklüğünde Depremle Sallandı

AFAD Paylaştı: Malatya 4 Büyüklüğünde Depremle Sallandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.01.2025 - 11:18

AFAD, Malatya’nın 4 büyüklüğünde depremle sallandığını duyurdu. Depremin merkezüssü Darende olarak açıklandı. Saat 10.35’te gerçekleşen deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Deprem ülkesi olan Türkiye adeta beşik gibi sallanıyor. Dün Antalya'da şiddetli şekilde hissedilen depremin ardından bugün Malatya depremle sallandı.

Deprem ülkesi olan Türkiye adeta beşik gibi sallanıyor. Dün Antalya'da şiddetli şekilde hissedilen depremin ardından bugün Malatya depremle sallandı.

AFAD depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.

AFAD depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.

Depremin merkezüssü Darende olarak açıklandı. Saat 10.35'te meydana gelen deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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