AFAD Açıkladı: Kahramanmaraş’ta 4.0 Büyüklüğünde Deprem
AFAD Açıkladı: Kahramanmaraş’ta 4.0 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde öğle saatlerinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.0 olarak paylaştı.
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AFAD’ın açıklamasına göre, 4.0 büyüklüğündeki deprem saat 13.46’da ve yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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AFAD’ın paylaşımı 👇
Kandilli Rasathanesi’nin paylaşımı 👇
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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