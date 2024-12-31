AKP'li Şamil Tayyar Partisinin Ekonomi Politikasını Eleştirdi

Merakla beklenen asgari ücrete yapılan %30 zam işçiyi memnun etmedi. Maaşlar bu kadar düşük kalırken vergilere gelen zammın her seferinde çok daha yüksek olması artık AKP sıralarından bile eleştiri alıyor. Son olarak Motorlu Taşıt Vergisi için getirilen %43.93'lük zam Şamil Tayyar'ı isyan ettirdi. Tayyar, toptan bir eleştiri yerine yine de Şimşek'i kastederek ekonomi modeli eleştirisi getiriyor. Ekonomi modeline Tayyar, 'toplarken kepçeyle, dağıtırken kaşıkla' eleştiri yaptı.