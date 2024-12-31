AKP'li Şamil Tayyar Partisinin Ekonomi Politikasını Eleştirdi
AKP'li Şamil Tayyar Partisinin Ekonomi Politikasını Eleştirdi
Merakla beklenen asgari ücrete yapılan %30 zam işçiyi memnun etmedi. Maaşlar bu kadar düşük kalırken vergilere gelen zammın her seferinde çok daha yüksek olması artık AKP sıralarından bile eleştiri alıyor. Son olarak Motorlu Taşıt Vergisi için getirilen %43.93'lük zam Şamil Tayyar'ı isyan ettirdi. Tayyar, toptan bir eleştiri yerine yine de Şimşek'i kastederek ekonomi modeli eleştirisi getiriyor. Ekonomi modeline Tayyar, 'toplarken kepçeyle, dağıtırken kaşıkla' eleştiri yaptı.
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Mehmet Şimşek'in ekonominin başına geldiği günden beri beklenenler bir bir olmaya devam ediyor. Ekonominin kötü gidişatını "tabana yaydığı" vergilerle düzeltmek isteyen Şimşek tepki almaya devam ediyor.
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Öyle ki artık Şimşek'in karşı kampında yer alan muhalefet ya da işçiler değil AKP sıralarından bile tepkiler gelmeye başladı.
Bu isimlerin başında da dönem dönem bu tarz çıkışlar yapan Şamil Tayyar geliyor. Eski AKP vekili Tayyar, ekonomi modelini eleştiren bir paylaşım yaptı.
Tayyar,"Diğer vergi, harç ve cezalarda olduğu gibi Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne yüzde 43.93 oranında artış yapılmış." diyerek asgari ücret hatırlatması yaptı.
Tayyar, "Herkes haklı olarak, asgari ücrete yapılan yüzde 30 zamla mukayese ediyor. Bu konudaki düşüncem belli, tekrara gerek yok." dedi.
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Sözlerinin hedefindeki yer ise direkt Şimşek ve getirdiği ekonomi modeliydi. Tayyar, "Toplarken kepçe, dağıtırken kaşık kullanmanın enflasyonu frenleyeceğini düşünen ekonomi yönetiminin üzerinde durmadığı bir hesap hatasına dikkat çekmek isterim" dedi.
"Hadisenin adelet boyutuna girmiyorum bile" diyen Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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